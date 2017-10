Kilian Jornet desvela los detalles de sus ascensiones al Everest en su nuevo libro

Introducción y primeras páginas :

Todo empezó con una foto enmarcada del Cervino que presidía la habitación de mi infancia. Aquella fotografía, de un metro cuadrado, era lo primero que veía cada día cuando me levantaba y lo último que contemplaba antes de acostarme. Me enamoré lentamente de aquella silueta majestuosa, deseándola y temiéndola al mismo tiempo. En mis sueños, imaginaba que algún día la subiría.

Desde pequeño, mis padres nos llevaban, a mi hermana y a mí (o, más bien, nos acompañaban) a subir montañas. Primero las que teníamos más cerca, la Tossa Plana de Lles, la Muga, la Carabassa, y luego otras más lejanas, como el Aneto o el Breithorn. Supongo que, como empezamos tan pequeños, la montaña se convirtió en parte de nuestra rutina. Con cinco años, ya habíamos llegado a cimas de 4.000 metros. Después siguieron las travesías de los Pirineos, los Alpes, el Mont Blanc, viajes a Argentina, a Turquía y a Marruecos, siempre para subir montañas. La biblioteca de casa, llena de libros de Messner, Kurt Diemberger, Frison-Roche y Bonatti, disparaba mi imaginación hacia montañas que entonces me parecían imposibles, rodeadas de aventuras épicas, y me hacía conjurar, en mis sueños más secretos, a poner los pies allí algún día.

Con trece años, empecé las competiciones de esquí de montaña. Era una buena manera de canalizar toda la energía que llevaba dentro. Las cosas fueron bien desde el principio. Estaba motivado y me encantaba entrenar. Hasta el punto de que a menudo tenía que decir a mis entrenadores que dedicaba a la preparación menos horas de las que realmente hacía. Si me pasaba quince o veinte horas semanales, yo aseguraba que solo eran la mitad. Mis entrenadores eran Jordi Canals y Maite Hernández.

Jordi participó en la primera expedición catalana que coronó el Everest, en 1985. Maite, por su parte, cuando gané el primer mundial de esquí de montaña, me regaló una piedra que había cogido del segundo escalón del Everest, a 8.600 metros, cuando lo subió en una expedición femenina en 2004. Durante los entrenamientos me gustaba sufrir, y supongo que por eso los resultados llegaron pronto. Con diecisiete años también empecé a competir en carreras de montaña a pie, y con el fondo del esquí de montaña y la técnica adquirida durante tantas horas de entrenamiento, las buenas marcas no tardaron en llegar.

Es dulce cuando los sueños se hacen realidad, pero también es un momento triste: aquella motivación que me hacía ir un poco más allá en las series o que me empujaba a dedicar unas horas más de entreno, los nervios antes de la salida de una carrera que hacía tantos años que soñaba con ganar... todo esto había desaparecido. Aún no tenía veinticinco años y la lista de carreras con las que soñaba participar y ganar algún día ya estaba completa. No soy una persona a la que le guste hacer siempre lo mismo: no encuentro ninguna motivación en entrenar cada año para intentar ganar siempre las mismas carreras, para engordar mi currículum en cantidad. Para mí, la calidad radica siempre en la capacidad de afrontar retos diferentes.