Previsión Meteo: Sol y temperaturas altas, nieve a la vista la próxima semana

Llega un nuevo viernes y volvemos a estar con vosotros. Este fin de semana no va a ser de nevadas en ninguna zona de la Península. Las altas presiones van a dominar el panorama con cielo despejado en todas las regiones. El aire frío en estos momentos está situado en Centroeuropa y no llega a nuestras latitudes. Aun así las máximas no han de ser tan altas como las de la semana pasada.

La primavera llega y de hecho hace ya bastantes días que lo hemos notado. Eso no quiere decir que la nieve no va a volver a ser protagonista, simplemente que los contrastes entre frío extremo y calorcillo van a ser más bruscos. De momento vamos a tener un anticiclón para estos próximos días.



Mapa a 500 hPa para este sábado. Modelo GFS

nieve primavera que a primera hora estará seguramente dura. Las temperaturas previstas en las estaciones de esquí volverán a ser altas los próximos días, con lo que vamos a encontrar será



Isoterma de cero grados para la tarde del domingo. Fuente Meteociel, modelo GFS

Va a ser en los Alpes donde el tiempo será más inestable con nevadas abundantes en su cara norte y temperaturas normales para un mes de marzo. Allí la nieve va a ser polvo en gran parte de las estaciones.

Así con más detalle este es el tiempo que esperamos para el fin de semana:

Sábado:

En la Península Ibérica esperamos que las temperaturas sean algo altas tanto en el centro como en el sur, mientras que en los Pirineos tenderán a bajar ligeramente con un aumento de la nubosidad en la cara norte pero que no dará lugar a precipitaciones. El viento del noroeste será algo fuerte en el norte y flojo en el resto. Día muy bueno para actividades al aire libre pero con una calidad de nieve primavera. Como venimos diciendo, estos días deberemos madrugar para tener la nieve en buenas condiciones y a medida que el día sea más cálido subir a cotas más elevadas y siempre en cara norte.

Domingo:

Han de continuar los cielos despejados con máximas más que primaverales en todos los sistemas de montaña. El viento flojo y recomendamos protección solar pues en la alta montaña la incidencia ya será entre moderada y alta. Hemos de esquiar con capas que después podamos quitarnos y que sean ligeras y transpirables.



Nevadas previstas para el fin de semana. Fuente Meteociel.Modelo WRF-NMM

Lunes:

En general el dia se mantendrá tranquilo y soleado; aunque la situación meteorológica ha de derivar en la formación de una pequeña baja térmica debido a las altas temperaturas. Esto puede ocasionar la aparición en el Cantábrico, Sistema Central y Sistema Ibérico junto con algunas estribaciones del Pirineo más occidental de algun amago tormentoso a lo largo de la tarde con cota de nieve de unos 2.200 metros.

Alpes

Sábado:

A lo largo del día por el norte se acercará una borrasca que desde el mediodía y especialmente tarde y noche dejará precipitaciones abundantes con una cota de nieve de 1.600 a 1.800 metros. Nevará en Suiza y Austria y en menor medida en Italia. En Francia esperamos muy poca precipitación. El viento será fuerte a muy fuerte del oeste a lo largo del día. Las temperaturas normales para un mes de marzo.

Domingo:

La borrasca se retira hacia Austria dejando aún nevadas que irán remitiendo mientras que, en el resto, habrá cada vez más claros con temperaturas sin cambios. Por la tarde reaparecerán algunos chubascos entre Suiza, Austria e Italia.

Lunes:

Se formaran algunas tormentas de tarde típicas primaverales en la cara sur, es decir, en los Alpes italianos y franceses con poca incidencia en el resto. Las temperaturas sin cambios.



Nieve prevista para el fin de semana en los Alpes. Fuente Meteoexploration modelo WRF-NMM

Avance:

El cambio de tiempo vendría para la Península con la llegada de la primavera astronómica a partir del martes. Entrará aire frío por el norte desde la zona Ártica con humedad y eso dará juego meteorológico durante la semana.

Esperamos esa bajada de temperaturas y una renovación de la nieve todas las montañas. Iremos siguiendo el proceso de cambio de papeles con la esperanza de volver a ver pronto más nieve.



Temperaturas previstas a 850 hPa para el jueves 23 de marzo. Modelo GFS



Precipitaciones previstas para el jueves 23 de marzo. Modelo GFS

De momento estos días de fiesta sol y ambiente primaveral

Josep Tomàs