5 grandes estaciones de esquí del Pirineo para aprovechar al máximo “la gran nevada”

“Izquierda, izquierda… derecha, derecha… delante, detrás, un, dos, tres”.

No, no nos hemos vuelto locos, ¿O sí? Lo que sucede es que ha nevado lo indecible y os queremos proponer no tres, sino hasta cinco escapadas a la nieve para ir a pasar un fin de semana largo y aprovechar el “paquetón. Y para ello, hemos elegido cinco grandes estaciones de ambos lados de los Pirineos (de ahí lo de delante, detrás), desde el extremo más oriental hasta el más occidental de la Península (de ahí lo de izquierda derecha).

Si ya sospechas que destinos queremos presentarte sigue leyendo para averiguar sus peculiaridades. Y si aún no sospechas nada, quédate, te ayudamos a tomar LA GRAN DECISIÓN.

Vista de Alp 2500

Alp 2.500. El complejo más oriental de las Pirineos, integrado por las estaciones de Masella y La Molina , unidas por la pista de “Dues estacions” a la que podemos acceder por un telesilla y una telecabina. A menos de dos horas en coche de Barcelona y especialmente beneficiada por los temporales de Levante que han dejado más de dos metros de nieve. Con un desnivel de 930 metros tiene una de las temporadas más largas de la Península, desde finales de noviembre hasta mayo (sobre todo en Masella), por lo que aún tenéis tiempo de ir. El complejo más oriental de las Pirineos, integrado por las estaciones de, unidas por la pista dea la que podemos acceder por un telesilla y una telecabina. A menos de dos horas en coche de Barcelona y especialmente beneficiada por los temporales de Levante que han dejado más de dos metros de nieve. Contiene una de las temporadas más largas de la Península, desde finales de noviembre hasta mayo (sobre todo en Masella), por lo que aún tenéis tiempo de ir.

Los sábados suele estar “petado”, pero los domingos a partir del mediodía no hay apenas nadie y no digamos entre semana. Una muy buena combinación de pistas de carácter familiar con descensos en pendiente y técnicos. Dos estaciones muy diferentes cada una a una vertiente de la montaña de la Tosa. Si vas ahora, podrás recorrerla toda de arriba abajo y de un extremo a otro, aprovechando las zonas de árboles de sus cotas bajas. Asegura antes de salir el parte de la estación y sus previsiones, no siempre nieve es sinónimo que esté abierto el 100% (que si viento, peligro de aludes, niebla....).

Grandvalira

Grandvalira. más grande de los Pirineos y del sur de Europa (integrada por Soldeu-El Tarter y Pas de la Casa-Grau Roig). Está en Andorra, con Caldea y una multitud de comercios cerca como para fundir la VISA. Es difícil hacer colas para subir a la estación, incluso en días masificados, porque tiene seis accesos diferentes. Remontes modernos con algún punto negro. Hay más zonas donde poder resguardarse en caso de mal tiempo, sobre todo cuando se presenta la niebla. La estacióny del sur de Europa (integrada por Soldeu-El Tarter y Pas de la Casa-Grau Roig). Está en Andorra, con Caldea y una multitud de comercios cerca como para fundir la VISA. Es difícil hacer colas para subir a la estación, incluso en días masificados, porque tiene. Remontes modernos con algún punto negro. Hay más zonas donde poder resguardarse en caso de mal tiempo, sobre todo cuando se presenta la niebla.

Buena oferta de pistas familiares, que a algunos les pueden parecer demasiado soft. Para contrarrestar, snowparks y buenos fuera pista. No te pierdas las dos pistas negras de Copa del Mundo; L'Àliga y la pista Avet, imprescindibles. La zona baja de Soldeu o El Tarter está llena de bosques; atravesarlos a última hora, cuando cierra la estación, por la pista Os o por la Gall de Bosc, de vuelta al aparcamiento es una gozada. Cierran después de Semana Santa, aunque haya nieve.

Baqueira Beret. Crédito foto Foto Tur

Baqueira Beret. ubicada en la vertiente norte del Pirineo y suele precipitar más al pillar mejor los frentes de norte. Gran número de itinerarios de freeride sin tener que ir en paralelo a las pistas. Es difícil encontrar la estación con poca gente ya que la afluencia es bastante regular. Tiene tres áreas diferenciadas: Baqueira, Beret y Bonaigua. Sus instalaciones son modernas y dispone de pistas muy anchas y con un pisado excelente en su mayoría. Se ven cumbres de montañas que superan los 3.000 metros de altura, como el Aneto. Qué decir de Baqueira, su único inconveniente es el precio y todo lo demás ventajas. Un entorno privilegiado y una gastronomía de montaña difícil de superar. Situada en el Valle de Arán, es la única estación españolay suele precipitar más al pillar mejor los frentes de norte. Gran número de itinerarios de freeride sin tener que ir en paralelo a las pistas. Es difícil encontrar la estación con poca gente ya que la afluencia es bastante regular. Tiene: Baqueira, Beret y Bonaigua. Sus instalaciones son modernas y dispone de pistas muy anchas y con un pisado excelente en su mayoría. Se ven cumbres de montañas que superan los 3.000 metros de altura, como el Aneto.

Grand Tourmalet

mucho gancho entre los jóvenes vascos. Con precios más asequibles y unos recorridos fuera de pistas excelentes para los más expertos. Mejores accesos desde Francia que desde España. Gran Tourmalet. Barèges/La Mongie/Pic del Midi, son dos estaciones de esquí en una, pero con dos ambientes distintos. El complejo más grande de los Pirineos franceses y la gran desconocida para el público español, aunque con. Con precios más asequibles y unospara los más expertos. Mejores accesos desde Francia que desde España.

Esquí de alta montaña con el Pico du Midi de Bigorre como cumbre emblemática (aunque el acceso al teleférico no está incluido en el forfait). Zonas complicadas de pisar y con un gran escalón entre las pistas para debutantes a experto. El encanto de estas pistas es la diversidad y la riqueza de los paisajes, que contribuye a darte la impresión que todavía no has paseado tus esquís por aquí. Siempre descubrirás vistas diferentes, en particular en “4 Termes” y “Taoulet” en La Mongie o las que puedes encontrar en el Paso del Tourmalet y también la de “Ayré” en Barèges.

Aramón Formigal - Panticosa

Aramón Formigal - Panticosa . Se trata de una unión comercial más que física, ya que lo que une las dos estaciones es una línea de autobuses. Comparten el forfait, ideal para más de un día.

Formigal es la que está mejor situada estratégicamente. Tiene a sólo 1 hora y media de coche Zaragoza e incluso para los esquiadores madrileños y levantinos, el viaje a Formigal es mucho más rápido y cómodo que a Cerler o Baqueira. Es una estación muy comercial en ese sentido y también porque es muy soleada. Formigal no es muy alta y ofrece menos desnivel que alguna de sus competidoras. Su cota mínima es de 1.510 m y la máxima de 2.250 m. Excepto la zona de la pista "el Bosque", no tiene mucha superficie arbolada. Las pistas son anchas y bastante largas. Los fines de semana se suele llenar bastante y los remontes aun siendo modernos — es la única con un telesilla de ocho plazas — no son siempre suficientes para evitar alguna cola. Mucho ambiente après-ski, destaca el mítico Marchica, y con multitud de actividades para complementar la jornada; paseos con trineos, excursiones con raquetas, etc.

Por su parte, Panticosa está ubicada en el pueblo homónimo. Es una estación familiar que ha ido modernizando y mejorando la calidad de sus servicios, ampliando su oferta a todo tipo de esquiadores. A pesar de ser la pequeña del complejo, es la que le da desnivel, pues permite un descenso de más de 1.000 m. No te pierdas la pista Pala Petrosos, una roja con sabor a negra. Panticosa dispone de un telecabina desde el pueblo que también funciona en verano. Buena zona de debutantes.

Datos de interés: