Esquí en Japón, el destino de nieve soñado

¿Quién no ha soñado alguna vez en su vida con viajar a Japón para deslizarse por sus laderas bien cargadas de la nieve con mejor calidad del mundo?

Puede que ese sueño esté más cerca de realizarse de lo que piensas, gracias a la propuesta de Olas y Nieve, a través de www.esquijapon.com agencia especialista en destinos exóticos. Además diferentes compañías aéreas como British Airways, Finnair, Iberia y Jal (Japan Air Lines) desde ahora unen fuerzas para que tu viaje sea de lo más sencillo y productivo. Y ponen a tu disposición vuelos a los diferentes aeropuertos internacionales más importantes del país como Tokio y Osaka.

Antes era del todo impensable viajar al otro lado del planeta de una forma tan sencilla pero sobre todo tan barata. Según nos cuentan en la oficina de turismo en Japón, ahí nos están esperando con los brazos abiertos.

¿Sabes que puedes ir a Japón a esquiar por menos de 2.000 €?

Quizás sea el momento de hacerte un regalo después de tantos años esperando, te lo mereces y lo sabes.

Japón no sólo tiene una increíble oferta para los amantes del oro blanco, sus gentes, su gastronomía (patrimonio de la humanidad) y en definitiva su cultura siempre ha sido un reclamo al que ya es hora que acudamos. Es muy recomendable que no orientemos nuestro viaje al lejano oriente exclusivamente para esquiar o hacer snowboard, empaparse de la cultura nipona nunca está de más. Japan is calling.

Si ya te has decidido hacer tu sueño realidad te vamos a dar unos consejos que podrían serte muy útiles:

Contrata tu viaje con alguna agencia que tenga experiencia en el turismo del país del sol naciente, una empresa que sabe lo que se hace en éste sentido es Olas y Nieve a través de su página www.esquíjapon.com. No olvides que te vas al otro lado del planeta, así que no es aconsejable marcharte sin haber contratado un seguro de viajes, lógico.

Según nos contaban en la oficina de turismo de Japón en Madrid y Juan Carlos Pérez de EsquíJapón y Olas y Nieve, vayas dónde vayas encontrarás una calidad de nieve que quita el sentido, debido a las acumulaciones ingentes de nieve que recibe el país nipón, (alrededor de 17 metros de nieve a lo largo de un invierno en los lugares más propicios).

"Japow" es un término que se ha hecho popular para definir la ingente cantidad de nieve que ofrecen las estaciones de Japón

¿Sabíais que en Japón hay más de 500 estaciones de esquí?, si tienes en cuenta que el país tiene alrededor de 3.000 km de norte a sur esto significa que te vas a topar con algún ski resort detrás de cada esquina, si bien las estaciones no son megarecintos con cientos de kilómetros de pistas, sino más bien estaciones pequeñas y familiares pero cargadas hasta los topes de la nieve de mejor calidad del mundo, para que quieres más.

Desde las agencias especializadas nos aseguran que incluso no es necesario llevar nuestras propias tablas de esquí ya que la mayoría de estaciones cuentan con material de alquiler de primerísima calidad. No obstante si eres de los que no se pueden separar de tus esquís o tabla de snow te gustará saber que con cualquier compañía aérea de las anteriormente mencionadas, la facturación de tus bolsas de esquí es totalmente gratuita y eso es un puntazo a favor.

Vamos hacer un recorrido de norte a sur por algunas de las estaciones niponas más recomendables para visitar, vamos, las que nosotros elegiríamos en el caso de ir.

Propuesta viaje:

HOKKAIDO

Hokkaido es la isla que más al norte se encuentra del archipiélago nipón.

Niseko United

Quizás se trate del resort más completo del área de Niseko, buena oferta Hotelera y variedad de actividades après-ski, como sus famosas termas dónde podrás relajarte como un marqués, snowmovil, senderismo con raquetas, snow shows y un largo etc.

La estación de Niseko Village es de todas las que allí se encuentran la más exigente de todas, no obstante hay para elegir, Niseko Hanazono, Niseko Gran Hirafu y Niseko Annapuri.

Niseko United se encuentra muy próximo al volcán Youtéi, así que os podéis imaginar el entorno idílico en el que estaríais esquiando.

La mejor opción para ir a Niseko, es volar a Tokio, y desde ahí coger otro avión que nos lleve hasta la isla de Hokkaido, concretamente al aeropuerto de Sapporo New Chitose, Sapporo fue el lugar que acogió los Juegos Olímpicos de invierno allá por el año 1972, si no me equivoco ahí triunfó estrepitosamente don Paco Fernández Ochoa.

Rusutsu Resort. (Hokkaido)

Si tu sueño es ripar entre Abedules milenarios y bosques al más puro estilo japonés, entonces quizás Rusutsu es un lugar al que deberías peregrinar al menos una vez en la vida.

A tan sólo 90 minutos del aeropuerto de New Chitose de Sapporo.

Esta estación cuenta con un total de 42 kilómetros de pistas repartidas en tres sectores, Mt. Isola, Mt East, Mt West.

Sus pistas están cuidadas al máximo, lo que hace que Rusutsu sea conocida como una de las estaciones del país con mejor calidad de nieve.

Como ya os hemos comentado con anterioridad no os dejéis engañar por los trail maps de las estaciones, pueden parecer pequeñas, pero en ellas reside uno de los mejores powder del planeta tierra.



NAGANO

Nagano se encuentra situada en el medio de la isla de Honshu, a unas 3 horas de Tokyo. Quizás sea por esto que es uno de los destinos más cómodos para esquiar en Japón. Cuenta con un sinfín de estaciones que nada tienen que envidiar a las que existen en la isla de Hokaido en el Norte del país. Es en ésta zona dónde se encuentran las estaciones con más desnivel, y dónde están los Alpes japoneses.

Propuesta viaje:

Hakuba Happo-one

Seguramente una de las estaciones de esquí más famosas del país del sol naciente, y quizás uno de los lugares del país dónde ponen especial cuidado para satisfacer las necesidades de los clientes.

Cuentan con numerosos servicios, termas, rutas por alguno de sus increíbles parques naturales, todo ello en un entorno único.

Hakuba Happo-one fue sede de los Juegos Olímpicos de Nagano en el año 1998.

Madarao, mountain resort

Sin duda uno de los mejores destinos para viajar con tu familia. Se trata además de una de las estaciones más extensas del país nipón, y con más tipos diferentes de itinerario de todos los niveles. También puede presumir de contar con la pista entre pinos más grande de Japón.

Propuesta viaje:

Si eres esquiador y nunca te has puesto una tabla de snowboard y te apetece probar deberías de saber que las clases de iniciación son totalmente gratuitas, con el fin de potenciar éste maravilloso deporte.

Un paraíso entre árboles.

En Japowder vayas donde vayas encontraras powder

Shiga Kogen ski resort

La estación con "nieve de platino". Se trata de la estación más alta y con más desnivel de todo el país, su cota alta es de nada menos que 2.397metros sobre el nivel de mar y eso en Japón no es mucho, es muchísimo, en ella se realizaron las pruebas alpinas de los Juegos Olímpicos de Nagano en el año 1998.

También se trata de la estación más extensa del país, ya que cuenta con 19 estaciones conectadas entre sí, con pistas de todos los niveles, desde debutantes hasta olímpicos.

Sin duda es una de las mejores opciones en la zona de Nagano.

NIGATA

Naeba ski resort

La estación de Naeba es la más lejana de la costa en la zona de Yuzawa, y eso hace que la nieve polvo sea seca de narices. Su cercanía con la ciudad de Tokyo (dos horas y media) hace de éste destino algo muy cómodo.

Consta de 22 pistas de todos los niveles que se extienden desde el Monte Tatenoko hasta las estaciones cercanas de Kagura, Mitsumata y Tashiro.

Además en la base de la estación cuenta con un Hotel con plazas para 1200 personas. También dispone de tiendas, bares, termas... alucinante!

La estación de Naeba ski resort ofrece también un montón de actividades para los más peques de la familia. Sin duda un destino cómodo, y con una calidad de nieve flipante.

YAMAGATA

Zao Onsen ski resort

Zao Onsen se encuentra a tan solo 40 minutos de la estación de Yamagata, es una de las estaciones de esquí más antiguas de Japón, es la preferida de los esquiadores menos expertos. Nos comentan que esquiar en Zao Onsen es una experiencia única gracias a su entorno rodeado de hielo y nieve por todos los lados.

Como podéis observar los trazados de las pistas en Zao Onsen son de lo más apetecible, siempre rodeados de un mar de árboles, hielo y nieve, simplemente impresionante.

Hasta aquí nuestro artículo sobre Japón, sólo deciros que si el equipo de Lugares de nieve ya estábamos como locos por ir a Japón ahora estamos ansiosos por pisar y ripar en nieves niponas. Disfrutar de la "nieve de platino", sus gentes, sus termas, su gastronomía, en definitiva de su cultura promete ser un viaje inolvidable.

De hecho nuestros amigos en la oficina de turismo de Japón nos advierten que quién va repite, y eso es probablemente la mejor garantía.

Nos gustaría poder detallar más estaciones de esquí de Japón pero recordar que son más de 500, nos podríamos estar aquí escribiendo y babeando hasta el día del juicio final.

Si tenéis pensado ir, poneros en contacto con Olas y Nieve, ellos son expertos en la materia, y sabrán aconsejarnos como nadie para que nuestra experiencia sea increíble. Tú preocúpate solo de disfrutar, ellos se encargan del resto.

Japan is calling.

www.esquijapon.com www.olasynieve.com