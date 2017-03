Ferran Latorre: "para hacer cima en el Everest deben alinearse una serie de factores"

El alpinista Ferran Latorre está a un paso, o mejor dicho a 8.848 metros, de conseguir ascender a los 14 ocho miles de la tierra sin oxígeno. Si este mes de mayo corona la cima del Everest se convertirá en el primer catalán en conseguir este hito que sólo han alcanzado 16 alpinistas en toda la historia.

Entrevistamos a Ferran Latorre (46 años) poco antes de su partida hacia el Himalaya.

.Lugares de Nieve: El final de un sueño CAT14x8.000 está cerca. ¿Cuándo partes hacia el Everest?

.Ferran Latorre: Tengo previsto salir el próximo domingo 9 de abril y regresar el 31 de mayo. La expedición durará 50 días y nuestra idea es atacar la cima del Everest alrededor del 20 de mayo, aunque sólo es una fecha aproximada y dependerá de múltiples factores.



.LdN: ¿Aún quedan cosas por hacer?

.FL: La logística, la preparación física y los entrenos están hechos. Estos últimos días son para tareas de comunicación, la rueda de prensa, atender a los medios...



.LdN: Regresaste del Nanga Parbat, la penúltima montaña de tu reto, cansado. ¿Cómo te encuentras para afrontar la cima más alta del mundo?

.FL: Ha transcurrido mucho tiempo desde el Nanga y me he recuperado. Este último año he entrenado más que nunca. Me siento más fuerte que nunca a todos los niveles y además con muchas ganas de ir. Si bien es verdad que se trata de una empresa de gran magnitud, con más compromisos que nunca y esto desgasta mucho. Antes todo era más simple.

.LdN: El Everest sin oxígeno. Sólo lo han conseguido 15 personas en toda la historia del alpinismo...

.FL: Sí y por eso creo que voy más preparado que nunca, porque el reto también es muy grande. Soy muy consciente que el Everest sin oxígeno es duro y que debo estar a tope.

.LdN: ¿Es el sueño de una vida?

.FL: Creo que habré culminado el gran proyecto de mi vida. Es un proyecto global, de muchos años, no se trata de una cosa puntual. Es un objetivo claro, muy definido y muy cerrado que me hace mucha ilusión acabar. Que sea el proyecto más importante de mi vida no quiere decir que no haya habido otros, pero no tan globales como conseguir las 14 cimas de 8.000. Mi primer ocho mil principal lo coroné fue el Anapurna en el año 1999.

.LdN: Al final puedes terminar en 18 años, cuando se alcanza la mayoría de edad.

.FL: Sí, habrán sido 18 primaveras, pero no han sido 18 años dedicados exclusivamente a los 14 ocho miles, ha habido años sin ninguna expedición. En realidad, el proyecto empezó en el 2012 gracias al patrocinio de Caixa Bank, si bien es cierto que la decisión la hice pública en el 2009. Los siguientes ocho miles después del Anapurna, los hice con Al Filo de lo Imposible.

.LdN: Seis intentos en el Everest. ¿A la séptima va la vencida?

.FL: Correcto, he estado 6 veces en el Everest y esta vez lo que más temo es la adaptación a la altitud. Es una cuestión de fisiología más que de entreno, aunque llegar bien te permite ser más eficiente. Yo sé que soy capaz de hacer cima, pero soy consciente que para conseguirlo deben alinearse una serie de factores y lo que me preocupa es que se alineen.

.LdN: Iréis una cordada de sólo tres alpinistas.

.FL: En la expedición somos un grupo reducido pero en la montaña va haber mucha más gente. Escalaremos en estilo clásico, un equipo de tres personas, el austriaco Hans Wenzl (con quién ya subí al Cho Oyu) y el francés Yannick Graziani, con quién también he compartido diferentes expediciones.



.LdN: Al principio querías ir por la ruta norte, al final lo haréis por el sur. ¿Por qué?

.FL: Es verdad que queríamos ir por el norte pero al final hay un proyecto científico sobre la genética alrededor de la expedición que hacía inviable que fuéramos por el norte y por ello iremos por el Sur, por Nepal. Son muy parecidas, con sus ventajas e inconvenientes. Sí que es verdad que la sur es un poco más peligrosa que el norte, en un sector de escalada.

.LdN: Si subes el Everest será el primer catalán en conseguir los 14 ocho miles y le habrás ganado esta peculiar partida a Oscar Cadiach, que volverá a intentar el Broad Peak sin oxígeno en junio. ¿Cómo vas a celebrarlo?

.FL: No he preparado nada, porque es un reto muy difícil y primero hay que conseguirlo. Tanto Oscar como yo lo merecemos y es una lástima que no pueda haber un empate temporal. Estaré tan contento por haberlo conseguido que nadie me arrebatará esta felicidad, ya sea primero o segundo, aunque ser primero siempre hace más ilusión. Creo que el primero también tiene que tener un gesto para el segundo, de forma que su azaña no quede desvirtuada.

.LdN: ¿Cómo se vive a nivel particular y familiar los días previos a la expedición?

.FL: Se hace duro porque tienes el corazón encogido. Dejas aquí a las niñas, a la familia… pero, en fin, ha pasado muchas veces. Espero que sea la última vez así tan seguido. Las niñas me animan, aunque me dicen que vaya con cuidado.

.LdN: Eres un gran esquiador y embajador de Hagan. ¿Te llevas los esquís al Everest?

.FL: Este año no, en el Nanga sí lo hice, pero en el Everest en primavera no tiene sentido; hay mucho hielo y es una ruta poco esquiable. Los esquís Hagan funcionan muy bien y debo reconocer que, de todos los deportes de montaña, las dos disciplinas que más me gustan son la escalada en roca y el esquí de montaña. Soy un fanático.

.LdN: ¿Te ves en un futuro desarrollando esquís y material de montaña?

.FL: Soy un enfermo de la nieve, un adicto y este invierno he probado los esquís y estoy encantado de estar la lado de una marca con tanto pedigrí. Sin embargo, no creo que tenga tantos conocimientos como para ayudar a diseñar productos. Lo que me interesa es que la marca me ayude a prender, porque me permitirá entender muchas cosas sobre la construcción, soy un tipo curioso y pregunto mucho. Estar con una marca como Hagan es una oportunidad. Cuando termine el CAT14x8.000 me apetece otra expedición con esquís.

Mucha suerte Ferran