Lecciones para aprender Snowboard fácilmente

Revisado 2017

Para aquellos que tenéis ganas de saber lo que es desplazarse de lado por las montañas, de lo que es hacer surf entre valles... para llegar a un buen nivel se necesita tiempo, pero si conseguimos superar los dos o tres primeros días donde es cuando cuesta agarrar el feeling con la tabla, después la evolución es rápida. En el caso de que seáis surferos, skaters, esquiadores con buen nivel, gente con facilidad para deportes nuevos, el snowboard al principio no os resultará demasiado complicado, pero como todo requiere su tiempo.

Vamos a empezar diciendo que siempre la mejor opción es contratar a un profesional, ya que por nuestra propia cuenta podemos acabar con una lesión que nos impida hacer snowboard o cualquier otra actividad deportiva que nos guste, aunque si bien es cierto que a veces el bolsillo no da para todo.

Recordaros que para la práctica de este deporte, igual que todos los deportes de riesgo, necesitamos hacer uso de todos aquellos elementos que nos puedan proteger de posibles caídas o impactos como el casco, protección de la espalda y culera.

Todos tenemos un amigo que ya hace snowboard y aquí viene el primero de los peligros a la hora de empezar a aprender snowboard: si la persona que os quiere enseñar no es un profesional y no sabe los pasos a seguir, realmente puede estar haciendo algo muy malo para vosotros, no os dejéis llevar por ese espíritu de subir a lo más alto de la montaña en el primer día.

Elección del terreno y del clima

Ya que empezamos el aprendizaje de un nuevo deporte es muy importante hacer una buena elección del terreno y de la climatología, esto se hace especialmente importante en la enseñanza de niños.

Es clave buscar un lugar plano para los primeros pasos que daremos encima de nuestra tabla de snowboard ya que nos dará mayor seguridad y aprendizaje más rápido. Con unas buenas condiciones climatológicas (que no haga frío extremo, que no haga mucho viento...) nos permitirá concentrarnos en nuestra tabla y en mantener un buen equilibrio en nuestro cuerpo. Elegid un buen día para empezar la práctica de este deporte, eso siempre sumará a vuestro futuro engorile!

Buscad una zona lo más alejada posible de las pistas de esquí o sino una alternativa son las pistas para debutantes para el inicio de vuestros días como snowboarders. Una zona plana será básica para aprender a colocarse las fijaciones y vuestro primer contacto con una tabla de snowboard. A poder ser, que esa misma zona tenga otra zona con algo de inclinación para los pasos siguiente que ya el primer día estaréis dando.

Elección de material, adaptación la material y primeros pasos

Si tienes que alquilar el material de snowboard y no sabes si eres regular o goffy, hay una serie de pruebas que puedes hacer para darte una idea de cual sería tu pie delantero. Normalmente estas pruebas te las harán en el local donde alquiles tu material pero si lo quieres hacer por tu cuenta hay una prueba que no suele fallar: colócate en la misma posición que se coloca un corredor de 100 metros lisos y mira que pie pones delante, normalmente ese pie será tu pie delantero en snowboard. No es una prueba 100% efectiva así que mantén tu mente abierta y durante tus primeros días de snowboard y asegúrate de con que pie te sientes más cómodo.

A la hora de elegir medida de tabla lo ideal sería que el nose la tabla, estando esta misma en vertical, te llegase entre los labios y la barbilla

Vamos a ver las partes de las que consta una tabla de snowboard y su nomenclatura para ir adaptándonos aún más a este deporte:

Una vez tienes controlado el atarte y desatarte las fijaciones empezaremos a movernos un poco con la tabla atada al pie delantero, acostumbrarnos al peso que tiene, a poder cambiar de dirección al estar atado un pie, aprender a dejar la tabla estable en el suelo y nuestro peso corporal en el pie que no está atado a la tabla...

Daros cuenta de que no estamos atados una tabla de snowboard, sino que una tabla de snowboard está atada a nosotros, es decir, nosotros tenemos el control, no la tabla.

Ejercicios en el plano o muy poca pendiente

El siguiente paso que deberemos aprender será el desplazarnos con un solo pie atado a la tabla. En este momento es muy importante recordar este consejo importante: MIRAD EN LA DIRECCIÓN QUE OS DESPLAZÁIS. Aunque parezca una tontería este comentario, todos los debutantes de snowboard en este paso tienden a mirar el suelo ya que sienten mas seguridad, pero a la postre es perjudicial ya que al mirar el suelo inclinamos nuestros cuerpo y nos desestabilizarnos.

Como vemos en la imagen inferior, importante recordar el tener la espalda recta lo más posible, la mirada hacia delante y empujarnos con el pie que no tengamos atado a la tabla, impulsando por el lado de backside (talones). Aquellos que hayáis sido skaters os resultará ligeramente extraño ya que es justo al revés que cuando patinamos.

Prueba en el plano a hacer ejercicios de estabilidad trabajando los tres ejes: flexión-extensión (eje vertical), hacia el nose-tail de la tabla (eje longitudinal), y hacia talones y las puntas (eje lateral).

El hacer este tipo de movimiento te dará una mayor idea de las estabilidad que podemos llegar a tener encima de una tabla de snowboard y además nos hará entrar en calor y preparar a nuestros músculos para una mayor actividad deportiva.

Movimientos de flexión-extensión, desplazamiento longitudinal hacia el nose y hacia el tail (buscad un lugar con muy poquita pendiente para estos ejercicios). Siempre recordad de mantener la mirada en la dirección en la que nos desplazamos

Junto con estos ejercicios con la tabla en estático, practicaremos los mismos ejercicios descendiendo en línea recta, llevando un solo pie atado y con una pendiente mínima (suficiente para desplazarnos e insuficiente para tomar una velocidad que nos pueda provocar algún daño). Para detener la tabla solo tendremos que sacar el talón del pie que no tengamos atado a la tabla y con él roce del talón en la nieve conseguiremos parar la mínima velocidad que llevamos.

Derrapaje en pendiente (backside)

Vamos a poner el caso de que no tenemos a un profesional enseñándonos así que nuestro siguiente paso será empezar a derrapar en talones. Hemos de entender que en snowboard sólo tenemos un canto que podemos usar para cada giro, asid que tendremos que adaptarnos a trabajar con un solo canto.

En este caso empezaremos con el canto de backside (talones) ya que según mi experiencia da más seguridad el poder ver en la dirección que nos desplazamos. Importante recordad estos puntos: una buena semiflexión de rodillas, espalda recta, hombros alineados con nuestra tabla y la mirada al frente, NO al suelo .

Empezaremos a descender por una pista de debutantes derrapando con el canto y en línea de máxima pendiente, es decir recto sin querer desplazarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Muy importante el control de velocidad en esta fase, ya que el controlar la velocidad nos dará seguridad para seguir avanzando. Para reducir la velocidad deberemos aplicar mas presión sobre nuestros talones flexionando nuestro cuerpo (recordad que no es lo mismo flexionar que inclinar).

El siguiente paso será empezar a derrapar en backside haciendo diagonales para dirigir nuestra dirección encima de la tabla. Supongo que vuestra siguiente pregunta será:¿como conseguimos de ir en línea de máxima pendiente a ir en diagonal?". Bueno, empezaremos explicando algo que está muy relacionado...cuando yo estoy enseñando a mi alumnos siempre les pongo este ejemplo para clarificarles el concepto:

Cuando estamos encima de nuestra tabla de snowboard y si estamos colocados perfectamente funcionamos como una balanza, descenderemos sin problemas en línea de máxima pendiente pero si desplazamos nuestro centro de gravedad que está situado debajo de nuestro ombligo hacia uno de los lados, desplazamos nuestra cadera y acompañamos este movimiento con nuestros brazos y mirada veremos como nuestra tabla se inclinará en la dirección que queremos ir, es decir tal y como haría una balanza, si desplazamos peso la balanza se inclina pues lo mismo hará nuestro cuerpo

En este punto es importante seguir derrapando no permitir que la tabla empiece a conducir por el canto, recordamos que estamos en fase de aprendizaje y todos los desplazamientos serán derrapados

Derrapaje en pendiente (frontside)

Una vez realizado esto y dominado el derrapaje en backside (talones) deberemos empezar a derrapar en frontside (puntas). La posición básica de derrapaje será la misma que hemos empleado derrapando en backside pero en esta ocasión la fuerza o presión la aplicaremos sobre las puntas de los pies, dando la espalda a la dirección en que nos desplazamos (en este caso será de gran ayuda alguien que nos pueda sujetar las manos y darnos un punto de apoyo para las primeras veces).

Como vemos en la imagen es muy importante cuando estamos derrapando de frontside (puntas) liberar el canto de backside para evitar que se clave en la nieve y nos haga caer de espaldas.

Diagonales derrapadas (frontside)

El siguiente paso será empezar con diagonales derrapadas y usando sólo el canto de frontside. No entraremos ha hablar de la torsión de la tabla ya que es un concepto más complicado, aunque igual de efectivo y usado por muchos profesores en sus clases y por raiders en los momentos de estar usando su board.





Todos estos conceptos para empezar la practica del snowboard, siempre serán más efectivos si os ayuda alguien y recordad que este tutorial no es sustitutivo de la enseñanza a través de un profesional.

Cualquier consulta o dato que necesitéis ampliar no dudéis en contactar conmigo y os puedo ampliar información, daros más ejercicios, resolver algunos problemas...disfrutad de este deporte que seguro a mucho de vosotros (esquiadores) os va a dar muchas nuevas sensaciones.

Manos a la obra y a disfrutar

Sergi Yeti