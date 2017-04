Esquí de montaña en los fiordos de Lofoten, una aventura inolvidable Made in Noruega

Lofoten Islands es un archipiélago situado por encima del Círculo Polar Ártico, un conjunto de islas reconocidas por su gran belleza natural en la que destacan sus famosos fiordos. El archipiélago recibe visitas de gentes llegadas de todo el mundo para contemplar este sitio único cuyas montañas se encuentran al abrigo de un océano célebre por la pesca del bacalao y por la característica forma de secado natural de sus capturas.

En este maravilloso lugar, uno de los más impresionantes del planeta, es donde pasaré una semana de aventuras poniendo a prueba mis capacidades físicas y encontrándome a mí mismo esquiando en el lugar más exclusivo en el que haya estado jamás.



Lofoten Islands, junto al cercano Círculo Polar Ártico son un lugar único de Noruega



Cuando llegas, te das cuenta realmente de que todo lo que has leído o visto en vídeos, fotografías o internet se queda corto ante las imponentes Islas Lofoten. Desde el mismo avión antes de aterrizar ya se percibe la magnitud del lugar.

Una embarcación de la compañía Sail Norway nos llevaría hasta los fiordos de las Islas Lofoten



Una vez en tierras noruegas, todo empieza en la pequeña localidad de Svolvaer, un pueblo pesquero situado en la provincia de Nordland, con poco más de cuatro mil habitantes.

Nos citan en el puerto a las 12:00h AM, donde me encuentro las dos embarcaciones de Seil Norge. Están aprovisionando los barcos con todo lo necesario; una vez zarpemos no encontraremos más puertos para conseguir reabastecernos. En el primer contacto con los organizadores ya me doy cuenta que esto no va a ser un viaje convencional, ya empiezo a respirar en el ambiente que estamos preparando una gran aventura en la que todo el mundo va a tener que colaborar.



La cita era en la localidad costera de Svolvaer desde donde partiríamos rumbo a un viaje único

Con todo listo para zarpar, la organización nos reúne a todos y empiezan las presentaciones: queda claro que formaremos un equipo; tanto en la travesía por mar como más tarde en las montañas, tendremos que ayudarnos unos a otros. Para conocernos mejor y perder la vergüenza del primer momento, nada mejor que unos sencillos juegos con cabos que nos harán sentir cómplices de la feliz peripecia que acaba de comenzar. La imagen resulta divertida al tomar conciencia de que somos unos tipos hechos y derechos jugando como si estuviéramos de convivencias.



Sail Norway dispone de distintos barcos para realizar la travesía por los fiordos de Lofoten (Noruega)

En un viaje de estas características todas las tareas se reparten, como cocinar, tirar la basura, poner la mesa, etc., así que "manos a la obra" y a cada cual se le asigna una faena. Al momento, el objetivo de que el viaje sea totalmente diferente a todo lo experimentado, se cumple desde que embarcas.

La temperatura en la zona es fría, muy fría para ser mediados de abril; combinadas con la humedad, obligan a abrigarse adecuadamente. Cada día recibimos un palmo de nieve para que la pudiéramos estrenar al día siguiente en los tres fiordos noruegos de Lofoten en los que vamos a recalar: 1º Laupstad (Osern), 2º Trollfjorden y en tercer lugar Langnesvik.



Durante la travesía pude probar algunas de las prendas de Northen Playground y comprobar su eficacia



En el barco todos ayudamos en la navegación, siempre hay alguna cosa que hacer a bordo, de eso te das cuenta muy rápido. Una de las más divertidas era pescar nuestra propia cena, muchos de los platos que íbamos a comer se basaban en el pescado.

Era conocedor de la tradición del bacalao en la zona y sus formas de conservación, pero no me imaginaba hasta qué punto; se pesca y se deja secar. En todos lados encontrabas grandes tendederos con las capturas secándose a la intemperie desprendiendo un olor característico cuando te encontrabas cerca.

En el barco de Sail Norway todos éramos un equipo, cada uno con diferentes tareas



Es imposible no dejar de mirar asombrado en todas direcciones, esas cimas de granito que parecen los dientes de una gigantesca sierra emergiendo del mar, convierten la orografía de estas islas en un lugar único. Es una sensación mística, te sientes un privilegiado al estar allí y no quieres perderte nada de lo que está ocurriendo.

La primera salida fue en Laupstad, un fiordo precioso donde aprecias rápidamente que todo va en concordancia a lo hecho hasta el momento, las rutas preparadas son fascinantes, pero están pensadas para gente con buen estado físico ya que resultan bastante exigentes. Si quieres ver los rincones que esconde este magnífico lugar vas a tener que trabajártelo.



Fiordo de Laupstad (Lofoten, Noruega)



ir siempre bien equipado, con esto me refiero llevar siempre como equipo imprescindible un detector de víctimas de avalanchas (DVA), pala y sonda, tres objetos básicos para la realización con seguridad las actividades en la nieve. Muy importante a la hora de adentrarte en el corazón de estas montañas es, con esto me refiero llevar siempre como equipo imprescindible un(DVA),para la realización con seguridad las actividades en la nieve.

Nuestro segundo desembarco es en Trollfjorden, un fiordo escondido que al verlo entiendo porque lo prometían tan especial. Es un lugar mágico donde apetece estar sentado y contemplarlo sin más. En este privilegiado rincón del planeta permaneceremos dos días; allí nos aguardaba una majestuosa montaña, el Blasicavltina, de 975 metros de altura. Nos espera una larga ruta hasta la cima ya que partimos desde el nivel del mar, pero el freeride que nos espera promete ser de cine una vez que hagamos cima.

En el fiordo de los Trolls nos esperaba una dura prueba, la subida al Blasicavltina

El duro esfuerzo tiene una gran recompensa: esquiar la impresionante montaña. Estas maravillosas imágenes son la prueba de lo que os digo.

La experiencia merece la pena, los descensos en esquí de montaña en Noruega son espectaculares



En las rutas por los fiordos rutas se esconden algunos refugios para los esquiadores, alpinistas, etc. que quieran pasar la noche. La hospitalidad es apreciable en todo momento, nada más llegar te ofrecen agua y algún alimento y te preguntan curiosos de dónde vienes. En mi caso, tuve el enorme honor de poder ser el primer catalán/español en estar en el refugio Trollfjordhyta, en el camino a la cima del Blasicavltina. Como es tradición en esta tierra, tiene una reconfortante sauna para relajarte después de un día duro de esquí de montaña.



Una sauna es preceptiva en un lugar tan cerca del Círculo Polar Ártico



Langnesvik es el tercero y último fiordo de Lofoten que tendré el placer de visitar. Situado más al norte que los dos anteriores, allí pude ver una de las cosas más curiosas que había visto jamás, la nieve caída permanecía flotando en el mar, un "pequeño" detalle que indicaba que el frío era más que importante.



La nieve no se fundía con el contacto de la superficie del mar



Después de esquiar en las laderas de estos fiordos de la isla noruega, llegas al barco y te invade la sensación de haber realizado algo muy especial. Y no es un tópico, escribiendo mi experiencia, todavía estoy asimilando la gran aventura que ha sido. Como regalo final, los organizadores me explicaron que en la época del año en la que estábamos las noches son mucho más cortas y no se acababa de poner completamente el sol. Es el Sol de Medianoche. La siguiente foto la tomaba a las tres de la madrugada.



El Sol de Medianoche nos acompañó en nuestra aventura en Lofoten (Noruega)



