Llega la Semana Santa más tardía y más nevada de la última década. ¿Te la vas a perder?

Rara vez coincide una Semana Santa tan tardía y con tanta nieve. A diferencia de otras temporadas, cuando la única opción para los que quieren seguir esquiando por estas fechas es ir a los Alpes, en ésta algunas estaciones de los Pirineos acumulan mucha nieve en las partes altas y presentan unas condiciones envidiables. Los Alpes siguen siendo una alternativa a tener en cuenta, pero gracias a las copiosas nevadas de este invierno, esta Semana Santa también la podrás pasar esquiando más cerca de casa. ¿Te la perderás? Vamos a darte unas sugerencias de dónde puedes esquiar y que te puedes encontrar (siempre y cuando este tiempo loco no lo estropee en 24 horas).



La estación de los Alpes “esquiona” por excelencia. Uno de los mayores miedos de los aficionados al esquí es hacerse 700 km (desde Barcelona) y que no haya nieve: Tignes nunca falla. Forma parte del denominado Espace Killy, junto a Val d'Isère, y se trata de uno de los mayores dominios esquiables del mundo. Se encuentra entre 1.550 m y 3.450 m y sumado al Glaciar Grand Motte tiene nieve de calidad durante una larga temporada (octubre-mayo), e incluso ¡se puede esquiar en verano! Es una estación ideal para todos los niveles de esquiadores, con pistas muy cuidadas, y con largas pendientes. Los fuera pista están muy controlados y más tras la avalancha que han sufrido este invierno.

Esta estación de esquí francesa es la más alta de los Alpes galos: se encuentra a 2.300 metros de altura, lo que le proporciona nieve asegurada hasta la primavera. Además, es el dominio esquiable más grande del mundo porque ofrece el forfait de tres valles que juntos suman 650 kilómetros de pistas conectados entre sí. En estos valles se encuentran cuatro estaciones de fama internacional: Courchevel, Meribel, Les Menuires y Val Thorens. Especialmente indicadas para esquiadores de nivel medio o medio alto, puesto que así aprovecharán todo el potencial que ofrecen los 650 kilómetros de pistas.

A estas alturas de la temporada, en Grandvalira aún hay nieve de sobras para poder disfrutar de una Semana Santa de esquí y actividades al aire libre. La macro estación andorrana cuenta tener abierta buena parte de sus 128 pistas y 210 km esquiables y prepara una amplia oferta après ski y de gastronomía gourmet. Desde la estación recomiendan el esquí de montaña, actividad para la cual cuentan con guías titulados y con rutas para iniciarse hasta a excusiones a los picos más emblemáticos del dominio esquiable. Y para aquellos que quieran disfrutar de la nieve sin tener que esquiar se pueden hacer salidas en moto por los bosques colindantes, paseos en trineos tirados por perros y raquetas de nieve.

La temporada llega a un momento privilegiado con más horas de sol y nevadas primaverales que han dejado en Baqueira hasta 50 cm de nieve polvo el pasado fin de semana. Debido a lo tardío de la Semana Santa, en la Vall d’Aran se disfrutará tanto en pistas, se prevé superar los 135 km esquiables, como fuera de ellas con actividades únicas. Es el momento de probar nuevas modalidades como el snowboard, el telemark o el esquí montaña. Aprovechar para reunir a tu grupo de amigos y contratar clases para iniciarte o mejorar o poner la guinda a la temporada. O si lo prefieres disfruta del heliesquí. Y ya fuera de la nieve, visita el Aran Park – el Parque de Fauna en Bossòst; los baños termales de Tredòs o las terrazas situadas a pie de pistas.

Las recientes nevadas elevan la cota máxima de nieve de Boí Taüll hasta los 290 cm, lo que asegura una Semana Santa fantástica. La temporada en la estación leridana no terminará hasta el 17 de abril y parece garantizado el 100% del dominio esquiable. Hasta entonces, los usuarios podrán disfrutar de un gran número de actividades como la Súper Festa GER (Club d’Esquí del Grup D’Empreses Ribagorçanes) y Boí Taüll, el My Friend Rail-Open de Slope Style y el Ollie In de saltos de altura en el Snowpark. Para el día del cierre de temporada, la estación ofrecerá una gran fiesta. Boí Taüll también propone ofertas y programas exclusivos para no esquiadores, como excursiones con raquestas, senderismo, rafting, barranquismo... Además de tirolinas, tenis, minigolf, pista de hielo y un mercado de artesanía y productos de la zona.

Nuestra querida y entrañable Masella se perfila un año más como la estación española con una temporada más longeva. La cantidad de nieve que aún acumulan sus pistas permitirá que esta Semana Santa se mantengan abiertos todos los sectores con la totalidad de su desnivel esquiable. Las previsiones de cierre son para finales de mes e incluso ¡primeros de mayo!, algo increíble en el Pirineo Oriental. Para esta Semana Santa recomendamos tramitar forfaits de varios días consecutivos, lo cual nos permitirá ahorros de hasta 35 euros en 5 días. Masella tiene unas condiciones naturales muy óptimas con todos los ingredientes necesarios para que la nieve se conserve en condiciones encomiables en primavera. Sus 2.535 m de altitud, el 90% de las pistas cara norte y el 80% en medio del bosque son sinónimo de calidad aún en días calurosos.