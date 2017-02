Si algún día me pierdo... buscadme en... Capracotta

Cogemos el avión en dirección a Roma y en hora y media dos nos plantamos en la capital de Italia. Nos dirigimos por la ‘Autostrada’ en dirección a Nápoles y nos salimos a nuestra izquierda a la altura de Sant Vittore. Encaramos hacia Isernia y poco después Capracotta.

Al sur de Roma parece que el mundo de la nieve se desvanece... nada más lejos de la realidad. La orografía de los Apeninos y las particularidades del Mediterráneo nos regalan una región increíble por paisaje, nieve y situación cerca de una gran capital.

Capracotta un pueblo de tan solo 900 habitantes situado en la provincia de Isernia y que es el paraíso de los meteofrikis de todo el mundo por sus nevadas impresionantes durante el invierno. A lo largo de esta estación, no es difícil encontrarse con tormentas de nieve, especialmente en los meses de enero y febrero. Por esto, Capracotta también se conoce en el centro y sur de Italia como la tierra de las ventiscas.



Fotografía de Alessio Grosso, autor Luca Proietti

La capa de nieve puede superar fácilmente un metro. En marzo de 2015, se registraron 256 cm en tan sólo 18 horas, sin embargo, esta cifra seguramente no sea del todo cierta y ha sido sobre estimada en gran medida. Se cree pero que se superaron los 120 cm. Este 2017 las nevadas han vuelto de nuevo con mucho más empeño todavía dejando en los Apeninos grosores de hasta 4 metros y de cerca del metro de nieve de nuevo en esta pintoresca localidad en tanto solo un día.



Webcam de la Piazza Falconi, Capracotta el mes de marzo de 2005

¿Cuál es la causa de que en esta zona de Italia nieve tanto en situaciones determinadas?

De hecho, se debe decir que nieva más en los Apeninos que en la Península Ibérica ya que la interacción entre las masas tibias e inestables del Mediterráneo occidental y la masa polar continental del este europeo son una bomba de relojería que tarde o temprano acaba por explotar.

Esta localidad está mirando hacia el mar Adriático situada a unos 1.421 metros de altura teniendo en cuenta que los Apeninos no superan los tres mil metros, estamos en un buen óptimo pluviométrico tanto por tormentas estivales como por nevadas.

Capracotta tiene un clima cálido y templado. Hay lluvias importantes durante todo el año. Incluso en el mes más seco hay una gran cantidad de precipitaciones. La clasificación del clima es Cfb, es decir oceánico según Köppen y Geiger. La temperatura media en Capracotta es de 8,7 ° C. La precipitación media anual es de 762 mm. A priori parece poco, aunque en invierno es totalmente en forma de nieve con lo que como poco de acumulan de 2 a 3 metros de nieve cada invierno.



Climograma de temperatura y precipitación de Capracotta Fuente: Clima data

Los Apeninos actúan como una isla captadora de humedad cuando los vientos son propicios y soplan del nordeste en la vertiente que da al mar Adriático y del oeste al suroeste cuando lo hacen desde el mar Tirreno.



Situación clásica de nevadas en Capracotta, enero 2017, mapa a 500 hPa y superficie Fuente GFS

En nuestro caso de Capracotta, los vientos del nordeste muy fríos que llegan desde el interior de Europa oriental y cruzan los Balcanes recogen toda la humedad del Adriático y se condensa en forma de nubes que chocan literalmente contra las laderas de los Apeninos, empezando a precipitar sin parar mientras se genere esta corriente del nordeste.



Imagen de efecto lago "Lake effect" sobre Buffalo, Estados Unidos. Fuente Dennis Mersereau

Se produce el efecto ahora tan de moda "Lake effect" efecto lago, o de un viento que cruza una superficie húmeda y esta humedad es recogida y "entregada" en el primer obstáculo que encuentra en forma de precipitaciones abundantes.

Este efecto se da en muchas zonas del mundo como los Grandes Lagos de Norte América, en el Mar Negro en las costas de Turquía, en el mar del Japón con vientos siberianos...y en muchas otras zonas con menor intensidad.



Esquema del "efecto lago" que se produce en Capracotta. Fuente Dennis Mersereau

Esta pequeña localidad constituye el típico ejemplo que los aficionados y profesionales a la meteorología deberían conocer y ende visitar al menos una vez durante episodios de nevadas intensas.

Las situaciones vividas son realmente dantescas si no se está acostumbrado, pues la nieve suele llegar al primer piso de muchas casas y también hay calles que resultan irreconocibles después de estas grandes nevadas. Si has dejado tu coche aparcado en la calle, ten por seguro que si no vas a palear de inmediato y la nieve se hiela, se deberá quedar allí durante quizás gran parte del invierno.



'Capracotteños' saludándose desdel primer piso de una vivienda

Así pues no perdáis la oportunidad de este viaje de turismo climático a una zona muy cerca de Roma y totalmente desconocida.

Josep Tomàs

