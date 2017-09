Nordic Walking: descubre un deporte que no podrás dejar de practicar

Estamos en la época del running. Correr está tan de moda, ya sea urbana o por el campo, maratón, triatlón, trail running o hiking por la montaña, cada semana hay una carrera en alguna lugar de nuestro entorno. Todo esto está muy bien, el deporte es esencial en nuestra vida, pero hay que vigilar no pasarse de la raya, porque luego lo podemos pagar caro ya que vamos machacando poco a poco las articulaciones y nuestro cuerpo no es como un coche al que cambiamos las ruedas y listo, aquí no hay recambios por ahora, quizás en un futuro... Antes que todo eso, te presentamos un deporte del que cada día vas a oír hablar más: el Nordic Walking.

Un deporte aún más saludable que caminar

Orígenes

El Nordic Walking tuvo sus orígenes en los años 30, cuando los esquiadores de fondo entrenaban en verano y otoño caminando con bastones para coger forma de cara a las competiciones de Cross Country Skiing del invierno aunque no fue hasta 1997 que el fabricante de material deportivo finlandés Exel y Marko Kantaneva crearon unos bastones específicos para hacer "caminata con bastones" como se llamaba hasta entonces y a partir de entonces pasó a llamarse “Nordic Walking”.

Ventajas

La primera y más importante es que desarrolla el 90% de la musculatura de nuestro cuerpo ejercitando no solo las piernas sino también tronco y brazos a la vez que reduce la presión sobre las articulaciones. La sobrecarga sobre éstas en el caso del running es mayor.

. Fortalece el sistema inmunitario y retarda el envejecimiento (antiaging)

Ayuda a eliminar el estrés . Relaja tensiones de cuello, hombros y columna a la vez que estimula el metabolismo de la grasa.

. Este deporte se puede practicar casi desde cualquier edad, solo o en grupo y en cualquier parte

Equipamiento

Después de ver todos estos argumentos, ¿a quién no le atrae probar la marcha nórdica? Pero es que sus ventajas no acaban aquí, aparte de todo el tema físico, es también un deporte muy económico: no hay que pagar ningún forfait, se puede practicar en infinidad de sitios, solo necesitas proveerte de unos bastones, unas buenas zapatillas y ropa cómoda adecuada a la época del año en la que vayas a practicar el Nordic Walking.

Los bastones de Nordic Walking suelen ser de carbono, mezcla de carbono y fibra de vidrio o de aluminio. En cuanto a la medida, te recomendamos que te hagas asesorar por un especialista.



Técnica

Existen diferentes técnicas o escuelas pero no vamos a entrar en detalle. De entre las tres más conocidas, la llamada Original, creada por el impulsor de este deporte Marko Kantaneva, la Inva o metodología de los 10 pasos y nuestra preferida, el sistema Alfa-247, más actual y que desarrolla cuatro puntos.

A -Andar derecho

-Andar derecho L -largo de brazos

-largo de brazos F -formar un triángulo

-formar un triángulo A-adecuar el paso

Después de todos estos consejos, solo queda echar a andar.

