Los 6 países donde se puede volver a esquiar

Aunque todos los países están de acuerdo en que es importante quedarse en casa, evitar los viajes o la interacción social para actividades no esenciales, y la mayoría dice que eso significa cerrar las estaciones de esquí y, en muchos casos, prohibir o al menos desaconsejar el esquí de travesía; Algunos países han decidido que el esquí puede continuar si hay mucho distanciamiento social entre los esquiadores y otros esfuerzos para minimizar la propagación de la pandemia.

Áreas indoor de Guangzhou en China

En estos momentos y según leemos en portales internacionales y siempre en condicional, se podría esquiar en 6 países: China, la República Checa, Noruega, Japón, Suecia e Islandia. En los tres primeros (China, la República Checa, Noruega), las estaciones de esquí han reabierto y en los otros tres (Japón, Suecia e Islandia), nunca han llegado a cerrar todos las pistas.

Noruega

Después de que China levantó su bloqueo en gran parte del país tras dos meses a fines de marzo, y la República Checa lo hizo la semana pasada, Noruega es el último en anunciar que está reduciendo sus propias restricciones, lo que significa que, aunque en su mayoría son solo estaciones pequeñas y con sectores muy limitados, los vecinos de las regiones próximas a dichos centros pueden volver a esquiar hasta finalizar la temporada (que no le queda mucho).

Aunque las estaciones de esquí se están reabriendo en tres países, es importante tener en cuenta que lo están haciendo con restricciones muy estrictas. La mayoría se encuentra en países con fronteras cerradas, por lo que estas son solo aperturas limitadas para la población local. No hay ninguna posibilidad de viajar allí desde el exterior.



God påske alle sammen. Kravet om stenging blir opphevet fra og med 14. april og vi vil ha åpent litt under visse vilkår. Du finner mer på www.aalski.no

En Noruega, donde se inició el bloqueo, como lo hizo en gran parte de Europa, el 15 de marzo, las normas se han relajado gradualmente y algunas pequeñas estaciones vuelven a estar en marcha, como Ål Skisenter.

Noruega también tiene tres centros de glaciares que generalmente abren en abril y mayo y que actualmente publican espesores de nieve de hasta 12 metros acumulados en total. Aún no está claro si también se abrirán porque muchos de sus esquiadores son extranjeros.

Riksgransen (Suecia), tiene actualmente tiene el mayor espesor de nieve de todas las estaciones abiertas del planeta con 5,8 metros, es el mayor registro de nieve de este siglo en la estación sueca.

Suecia



La mayoría de las áreas de esquí suecas decidieron cerrar después de un endurecimiento de los consejos del gobierno hace unas semanas para frenar la pandemia. Sin embargo, las reglas no son obligatorias y cuatro centros en el norte del país han permanecido abiertos , incluida la famosa Riksgransen , considerada como la capital del esquí de primavera de Europa, donde se podría esquiar bajo el sol de medianoche el próximo mes si permanece abierta.

La estación de esquí de Praděd en la República Checa se convirtió la semana pasada en la primera área de esquí en Europa en reabrir sus remontes al haber sido cerrada por el bloqueo pandémico del país después de que el gobierno checo alivió ligeramente las restricciones.

Además de las estaciones relacionadas abiertas en este momento, los países europeos con glaciares para el esquí de verano planean una reapertura parcial y muy limitada para esta primavera y verano.

Austria a partir del 1 de mayo

Como, Austria permitirá reanudar a partir del 1 de mayo el esquí de travesía y el esquí de fondo. Además, tiene una serie de áreas de esquí en glaciar que generalmente se abren en primavera y ahora parece que pueden volver a abrir en junio, ya que se prevé que las reglas de bloqueo del país se relajarán aún más, aunque eso aún no es seguro.

Francia podría abrir un glaciar para el esquí el 6 de junio

El popular glaciar depara el esquí de verano el 6 de junio. Aunque las medidas de confinamiento en Francia son muy duras, a estación prepara unas normas para esquiar que obligará a usar una máscara general, guantes, medidas sanitarias reforzadas en los establecimientos abiertos al público, reglas de distanciamiento social, etc. Por lo que respecta a la otra estación de esquí de verano,con su glaciar, de momento no hay noticias oficiales sobre si abrirá o no.