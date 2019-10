10 “trucos” de otoño para esquiar más barato este invierno

Ha comenzado la cuenta atrás de la temporada de esquí 2019-20. Las primeras estaciones -excepto los glaciares europeos donde ya se esquía en otoño- tienen previsto abrir sus pistas y remontes mecánicos a principios de noviembre. A partir de esta fecha, según vaya nevando y el frío permita innivar artificialmente, el goteo de pistas que se irán poniendo en marcha será imparable hasta el 6-8 de diciembre, el primer test realmente importante para luego poder cuadrar los balances económicos de las estaciones de esquí.

Para entonces y hasta final de temporada, conseguir unos buenos precios para ir a esquiar puede resultar una quimera. En cambio, si nos ponemos a programar la temporada de esquí ahora, puede que consigamos esquiar más días por menos dinero.

Allá van diez “trucos” de otoño para esquiar más barato este invierno.

Días laborables

Coge un calendario y colócalo encima de la mesa. ¿Ya? Ahora mira todos los días que te quedan de vacaciones, moscosos, chupetines, enfermedad… Y, si puedes, resérvalos para esquiar. Aunque muchas estaciones no lo publiciten, el precio del forfait entre semana suele tener mejor precio, principalmente en las estaciones pequeñas. Y, si no son semanas blancas, el placer de esquiar con poca gente y sin colas en los accesos no tiene precio.

Sábados o domingos

No hay diferencia de precio entre los dos días, pero sí de gente en las pistas. Las mejores horas para esquiar son de 9h a 10h de la mañana -cuando empiezan la mayoría de las clases y cursos de esquí-. A partir de las 11h, sobre todo los domingos, cuando muchos esquiadores avanzan el retorno a su hogar para evitar colas. Se han dado cuenta de ello muchas estaciones, algunas de las cuales ofertan pases a partir de las 14h a unos precios muy interesantes. A elegir, y dependiendo de las zonas, pero lo cierto es que cada vez hay más esquiadores los sábados en detrimento de los domingos.

Promociones de pretemporada

Son la gran baza de otoño para hallar buenas oportunidades para esquiar en invierno. Son muchas las estaciones que ya han comenzado a comercializar sus pases para la temporada 2019-20. Sierra Nevada, N’PY, Aramón, Grandvalira, etc. Es el mejor momento para comprar el forfait de temporada con descuentos, en algunos casos de más del 30%, aún con el riesgo de que si es una mala temporada quizás no puedas sacarle todo el jugo. Hasta mediados y finales de octubre, casi todas las estaciones también permiten comprar forfaits por días a precios más reducidos con un abanico de posibilidades infinito (forfaits para días sueltos, días laborables, días seguidos…).

Entre octubre y noviembre hay que estar atento también a las ferias y mercadillos que se organizan en muchas poblaciones cercanas a las estaciones y también en las grandes capitales. Allí, no solo se ofertan estancias y viajes a la nieve, también material de esquí con fuertes descuentos y suelen haber sorteos. No está de más apuntarse (normalmente te piden tus datos para tenerte en su base de datos) y quizás la temporada de esquí te resulte gratis.

Forfait por horas

A colación de las cuales son las mejores horas para esquiar sin gente en pistas, las estaciones han hecho un esfuerzo las últimas temporadas para fraccionar el forfait hasta el punto de que es posible esquiar por horas a la carta. Se acabó aquello de esquiar hasta no poder más para amortizar el pase. Hay estaciones que venden pases a partir de las 2 horas, para ello los accesos a los remontes mecánicos deben ser digitales. La diferencia de precio con el pase diario puede llegar incluso a los 10 euros.

Pase por sectores

Con el objetivo de conseguir una mayor y más racional distribución de los esquiadores, cada vez son más los centros de esquí que ofrecen la posibilidad de esquiar por sectores, con precios diferenciados. Así, si eres un amante del freestyle, quizás solo te convenga el forfait del snowpark y, por el contrario, si son tus primeros días la zona de debutantes es más que suficiente para ti. Igualmente, en aquellas estaciones interconectadas merece la pena, según el clima del día, ver si es necesario o no adquirir el forfait completo o solo para una parte del dominio esquiable. Si lo combinamos con del forfait por horas podemos llegar a esquiar dos días por el precio de uno.

Elige estaciones baratas

Es verdad que no tiene nada que ver esquiar en una estación con 150 o 200 kilómetros de pistas que hacerlo en una con apenas 20. La pregunta es ¿realmente los necesitamos? Si la respuesta es sí puedes saltar al siguiente consejo, pero si eres debutante o tan solo quieres esquiar unas horas, una estación pequeña es más que suficiente y puede ahorrarte bastante dinero en el forfait. Eso sí, los mismo que tú les sucederá a otros y algunos fines de semana puede estar muy llena de esquiadores.

Bautizos de clubes

A principios de temporada son muchos los clubes de esquí que organizan el tradicional “bautizo” para captar nuevos socios. Por regla general, suelen estar abiertos a todo el mundo y ofertan un paquete con clases de esquí a un precio muy competitivo. No hay que dejarlo escapar.

Forfaits especiales (grupos, estudiantes, Super 3, jubilado…). Busca y rebusca entre todos tus carnets, incluso el del gimnasio te puede llegar a servir. Es importante llevar siempre encima el DNI. Es fácil ahorrarse unos euros no solo en el forfait, sino también en el alquiler de material.

Todo incluido

En muchas webs de agencias de viajes y webs especializadas ya se pueden encontrar precios cerrados para pasar unas vacaciones de esquí con todo incluido. Si tienes claras las fechas, puedes hallar auténticos chollos, como apartamento + 6 días de esquí por 145 euros. Hay que buscar y rebuscar, pero ahora es el momento.

Compra online

En un mundo en que cada vez más compramos a través de Internet, ¿Por qué no hacer lo mismo con el forfait?. Son muchas las estaciones que tienen los precios de lo forfaits online entre 1 y 3 euros más baratos que en taquillas y además nos podemos ahorrar las colas para comprarlo. En muchos casos, el consumo del forfait va a gusto del esquiador (no tiene fecha). Accede a las páginas webs de las estaciones y estudia bien sus ofertas.

En resumen, si anticipas tu temporada de esquí, no solo tendrás más opciones, sino que también muchos beneficios.