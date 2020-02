Port del Comte, una gran estación a dos horas de Barcelona

Actualizado febrero 2020

Port del Comte es un destino prácticamente desconocido para la mayoría de los esquiadores del país, no es así en cambio para los esquiadores del Levante peninsular, pues su próxima situación a la ciudad de Barcelona, la coloca en un destino muy asequible para hacer lo que se llama un sube-baja.

Tampoco se permite (o se puede permitir) realizar grandes campañas de Marketing, de hecho, es una estación donde su publicidad es el simple boca-oreja de las familias que visitan semanalmente sus pistas.

Estamos ante una estación muy amigable, de las que hay que conocer. No hablamos de una mega-estación, pero sus pistas seguro que nos gustarán por su variedad. Su carácter marcadamente familiar nos envolverá, con esquiadores respetuosos con las escuelas y los futuros cracks.

Consta de tres zonas diferenciadas no sólo geográficamente sino también por nivel de dificultad: La zona del Hotel (para debutantes), La zona del Sucre (Intermedios) y la zona de la Estivella (Avanzados), aunque en cada zona podremos encontrar pistas de todos los niveles.

Su dominio tiene un tamaño aceptable para pasar un buen fin de semana, con conexión entre todas sus zonas por remontes y con buenos alojamientos a pie de pistas o situados en la urbanización contigua. Para muchos, la combinación perfecta.

Historia

Port del Comte fue una estación con gran auge en los años 80, aunque entró en declive al poco tiempo después, por un lado, debido al tirón de otras estaciones también cercanas a Barcelona, en la comarca de la Cerdanya y sobre todo las andorranas que, juntamente con las inversiones comunitarias en infraestructuras de comunicaciones (Túnel del Cadí, mejoras del Eje Llobregat, etc.), convirtieron a éstas en más atractivas. Sumándose a todo ello también, la falta de inversión en nuevos remontes y mantenimiento de estos.

A partir aproximadamente del año 2000, Port del Comte fue absorbido por un grupo inversor-promotor inmobiliario el cual ha sabido combinar la inversión inmobiliaria con la inversión en remontes, nieve artificial, nuevas pistas y una buena gestión profesional del dominio esquiable, pues año tras año han planificado y ejecutado mejoras en todos los sentidos.

Las pistas

La estación del Port del Comte tiene poco desnivel en general, en cambio este hándicap se contrapone a la variedad de pistas que nos ofrece. Como hemos dicho, está formada por tres sectores distintos, cada uno de ellos con una personalidad muy marcada, y a la vez conectados entre sí.

La zona del Hotel tiene dos cintas transportadoras para iniciarse en snow y esquí, así como 5 telesquís también para aprender a esquiar en esta zona de poco desnivel. En la temporada 2013/14 se ha instalado un nuevo telearrastre en la zona de debutantes que incrementa muchísimo la oferta para los esquiadores noveles. La novedad de la temporada 2012-13 fue la creación una zona de evolución de freesquí y snow con un pequeño Snow-Park.

Justo delante del hotel, parte la silla desembragable del Querol, para subir al Cap d’Urdiets (1.750 - 2.100 m.), donde hay habilitado un espectacular mirador desde el que se divisa la depresión central catalana, así como las cimas más relevantes del principado. Este es el punto de partida para acceder a toda la estación, con pistas azules/verdes (La Serp, la Rasa Coma), rojas (La Dreta), o negras (la Querol, el tub Coma) … un enlace a media bajada nos conduce a la siguiente zona:



Para alegría de los esquiadores avanzados, hay zonas que no se pisan nunca, nada como bajar tras una buena nevada, las pistas de l’Estadi o l’Arderic; mención aparte merecen los geniales fuerapistas rodeados de pinos negros. Los peques y esquiadores menos avanzados también disfrutarán de esta zona pues existen pistas como La Font, con unas vistas geniales e inclinaciones más adaptadas.

Como todo lo bueno tiene su parte mala, hay que decir que en La Estivella no se han hecho grandes inversiones (por no decir ninguna) con lo que los remontes son obsoletos y el acceso y el retorno se convierten en recorridos desagradables por la necesidad de remar.



Mapa de pistas del Port del Comte actualizado. Haz clic en la imagen para ampliarlo

Colas: En general las colas no son habituales. Sólo puede haber algún problema en fines de semana puntuales de la temporada.

Nieve: La situación geográfica (Prepirineo) es el gran hándicap de Port del Comte. El punto de partida de los remontes está situado a 1.750 m., notablemente alto. Suele nevar considerablemente con frentes de levante, provenientes de borrascas en el Mediterráneo, aunque estos suelen ser más escasos en la última década, aunque estas dos últimas temporadas se han vuelto a prodigar las "levantadas".

Más abundantes son los frentes de origen atlántico, donde las vertientes norte pirenaicas suelen recoger abundante nieve. Debido a la orientación Suroeste primordialmente la de su sierra, la nieve de primera hora tiene una calidad mucho mayor que la de la tarde, con lo que se debe ser puntual para tener la nieve recién pisadita y con la calidad que uno espera.

Forfait: El precio del Forfait en temporada alta es de 35 € la jornada y de 94,50€ para tres días consecutivos. Los días de temporada baja, el precio del forfait es de: 28€ (Temp 2017-18)

El pueblo: Aunque a pie de pistas existen dos hoteles, dos albergues y una zona de servicios, no cuenta con una zona realmente urbana. Port del Comte pertenece al municipio de La Coma i La Pedra y de Guixers, pero el pueblo de referencia es Sant Llorenç de Morunys y la capital de comarca es Solsona.

Sant Llorenç: a pesar de que ha crecido, continúa manteniendo todo el encanto original de los pueblos de montaña. Tiene un precioso casco viejo (al igual que la Coma) con su pequeña plaza, la iglesia. Callejuelas etc. Es un lugar animado pero familiar con tiendas y muy agradable para pasear. Los edificios nuevos se han construido siguiendo el estilo tradicional y no desentonan. Dispone de Hoteles, albergues, apartahoteles y campings.

Solsona: al ser capital de comarca, dispone de todos los servicios. Es sede obispal, con el conjunto: catedral románica, palacio episcopal y su museo. El casco antiguo es de una gran belleza. Con algún apunte del modernismo catalán. Por todo ello, creemos que Solsona es una visita obligada.

Principiantes y niños



Intermedios



Expertos



Freestyle



En la zona del hotel hay una zona de Freesquí para principiantes. Como novedad se ha instalado iluminación al pequeño snow-Park para acceder en horas nocturnas a esta zona.

Para los que no quieren calzarse esquís y quieran pasar un buen rato, dispone de una excelente zona de trineos y tubbies con una cinta transportadora para no tener que remontar la pista andando. También es posible alquilar un par de raquetas de nieve y pasear por las cimas del Cap d'Urdiets o Les Morreres, o hasta el Padró del quatre Batlles.

No esquiadores

Après-Ski

El après-ski, por el hecho de no disponer de un pueblo a pie de pistas, es muy pobre y un aspecto a mejorar. Existen tres bares para poder comer algo o tomar unas cervezas con monitores y pisters, pero el ambiente no se prolonga mucho. En Sant Llorenç de Morunys y sobre todo en Solsona encontrarás más marcha (fines de semana) con bares, pubs y discotecas. El ambiente es agradable y no hay un excesivo desmadre.