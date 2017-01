Neumáticos y Nieve III: ¿Ya has puesto las ruedas de invierno?

En muchas ocasiones no le prestamos a nuestro vehículo la atención precisa en esta época del año (invierno) y a parte de una serie de precauciones a tener el cuenta, hay un aspecto primordial a tener en cuenta como son los neumáticos, ya que ellos son los que nos sujetan al asfalto y en especial durante los meses más fríos.

En muchos países entre los meses de Octubre a Abril es obligatorio el uso de ruedas de invierno o M+S 3PMFS, incluso en algunos de estos países las cadenas están prohibidas. A pesar de ello en nuestro país se podría llegar a afirmar que existe un gran desconocimiento al respecto, en la mente de la mayoría sólo están las cadenas y la tracción total, olvidándose del gran desconocido... el neumático. En este artículo os hablaremos de los neumáticos, sus diferentes tipos y también os daremos unos consejos sobre su cuidado.

Tipos de Neumáticos

Verano

Son los neumáticos que calzan la gran mayoría de vehículos pero como su nombre señala están indicados para el verano, a partir de los 7 grados comienzan a perder sus cualidades debido al compuesto que utilizan endureciéndose y perdiendo agarre.

Por el contrario están pensados para las altas temperaturas, cuando su desgaste es el mínimo y su funcionamiento óptimo. Algunos vehículos con tracción total -de ato nivel- los llevan puestos todo el año y en invierno no es difícil ver a estos coches traccionar sin moverse o perdiendo la adherencia en cualquier curva.

Invierno

También conocidos como neumáticos de contacto o neumáticos de nieve. Obtienen su funcionamiento óptimo por debajo de los 7 grados. Vienen identificados por su marcaje M+S y 3PMFS (pictograma de una montaña de tres picos con un copo de nieve en su interior). Éste marcaje garantiza que el neumático ha sido sometido a un proceso de homologación según el método de certificación ETRTO (European Ture Run Technical Organization), en el que se ensayan las prestaciones del neumático en condiciones invernales.

Lo ideal es tener unos neumáticos de invierno y otros de verano, si hacemos kilómetros no son un gasto excesivo ya que desgastaremos ambos neumáticos por igual, el problema es su almacenamiento durante el periodo de no uso (algunos talleres ofrecen el "hotel" para los neumáticos por un baja precio.

All Weather

Su marcaje puede ser M+S que significa aptos para lluvia y barro, pero algunos consiguen el marcaje 3PMFS y están homologados como un neumático de nieve. Es lo que anunció Michelin, un neumático de verano con homologación para nieve. Aunque se hable del dibujo del neumático, el secreto está en el compuesto. Si el de verano es un compuesto duro que deja de funcionar adecuadamente por debajo de los 7 grados, y el de invierno es un compuesto más blando que funciona bien a partir de dicha temperatura, el todo tiempo, mantiene un funcionamiento correcto tanto por encima como por debajo de dicha temperatura.

La clave está es un compuesto intermedio entre verano e invierno, a parte del diseño.

Características Principales:

Estamos ante unos neumáticos que mejoran las prestaciones respecto a los neumáticos de verano, similares a los de invierno pero sin alcanzar las prestaciones de estos. Muchos vehículos con tracción total calzan de fábrica este tipo de neumáticos. Podría usarse como neumáticos único para este tipo de vehículos que cuentan con mejor tracción.



¿Qué dice la DGT?

La normativa que lo regula la encontramos en el Reglamento General de Vehículos, que dice que cuando sea obligatorio o recomendado el uso de las cadenas u otros dispositivos antideslizantes autorizados se deberán colocar, al menos, en el eje de las ruedas motrices dichas cadenas o dispositivos antideslizantes o bien utilizar neumáticos especiales. Estos neumáticos deben estar marcados con M+S.

La pérdida de adherencia, el principal problema de circular sobre la nieve

Cuidados de los neumáticos

Valoración personal

He probado y conservo, cadenas de eslabones clásicas, cadenas de eslabones con estructura, spikes-spider, cadenas de tela, y os aseguro que es probar unas ruedas de invierno y obrarse el milagro. No hay discusión posible, en invierno ruedas de nieve. El inconveniente a parte del precio, un poco más caras, es el almacenaje cuando no se usan.

Las all-seasons pueden ser una buena opción, ya que tienen un precio intermedio entre las de verano y las de invierno, y las prestaciones son aceptables en ambos periodos del año. Tienen la homologación M+S 3PMFS y pueden funcionar como neumático único. Son una buena opción para aquellos que van a la nieve de forma más esporádica. Os prometo testar unos este invierno para daros una opinión más formada. Pero ante todo precaución en la carretera.

