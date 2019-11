Pronóstico meteorológico para el invierno ¿Cómo será la temporada 2019-2020?

Habrá vientos dominantes del oeste y del noroeste. Por lo tanto, situación zonal que no es muy buena para los Alpes ni la Península Ibérica. Mucho mejor con situaciones del noroeste en la que los amigos de la Cordillera Cantábrica y las zonas de influencia de cara norte del Pirineo si tendrían algo más de nieve aunque en un ambiente mayoritariamente seco. Seguiría pues un patrón similar al del 2018 .

Por otro lado, sería injusto no comentar que desde los últimos 4 a 5 años los centros de previsión a largo plazo han experimentado un aumento en el número de aciertos, lo que nos hace pensar que se está en el buen camino para que un futuro no muy lejano -gracias también a la mejora exponencial de la capacidad de cálculo de los nuevos ordenadores- tengamos una buena guía de cómo puede ser una temporada de esquí en una zona en concreto.

Anomalías de precipitación Diciembre-Febrero previstas para Europa modelo ECMWF



Este modelo es más preciso para los Alpes y para la Península que el Americano. Su nivel de aciertos es más elevado y la probabilidad de que acierte aumenta.

Anomalías de precipitación previstas modelo TSRF-HMC ruso



Anomalías de precipitación previstas modelo UKMO, Británico

Este hecho que ya empieza a ser habitual en estas fechas haría remover todos los centros de acción, aunque los desalojos no siempren benefician la zona de Europa occidental donde nos encontramos, si que hablaríamos como mínimo de alguna que otra ola de aire frío en el norte de Europa y llegada de nevadas hacia la Península al mezclarse con aires más húmedos y cálidos.

A modo más personal y viendo el panorama meteorológico alrededor del mundo y estudiando diversos factores que actualmente se están dando me atrevería a decir que esta temporada sin ser excepcional sí nos dará algunas alegrías y poco sufrimiento a diferencia de la anterior .

Mi particular opinión

No habrá inmensas nevadas,. Mucho mejor para los Pirineos y la Cordillera Cantábrica sin dejar de lado los otros sistemas montañosos. Los Alpes, aunque al inicio pueda parecer que no empezarán bien, "su" invierno si se recuperará con rapidez. En resumen, soy positivo, y, la próxima semana podría nevar en cotas medias de la Península, que tener la nevada del siglo un 1 de noviembre -como el año pasado en el Pirineo oriental- y luego no ver más nieve hasta mediados de enero.