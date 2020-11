Xavier Ubeira: "Si logramos comunicar que esquiar es seguro, la gente de la ciudad vendrá a Baqueira"

Foto: Xavier Ubeira.

• LdN: Está claro que los telesillas podrán ir ocupados al 100% de su capacidad, pero ¿que harán en los telecabinas?

• XU: En el caso de los telecabinas reduciremos en un 30% su capacidad. Es decir que si en cada cabina caben 9 personas, como máximo podrán subir 6 ocupantes. Excepto en el caso de un grupo cerrado y entonces, aunque sean más de 6, podrán subir.

• XU: Este es el gran problema que tendremos todas las estaciones. Los restaurantes de pistas aprovechan todos los espacios disponibles y cuando tengamos lleno el aforo permitido no dejaremos entrar a nadie más.

Aquí puede que se produzca un cambio de hábitos entre los esquiadores que, en lugar de esquiar, hagan una pausa para comer y vuelvan a esquiar, o quizás prolonguen la esquiada de la mañana y se vayan antes de la estación.

Lo que tenemos claro es que no haremos lo que se hace normalmente, que es intentan llenar las cabinas hasta el tope de su capacidad. Si suben 3 personas de una misma familia, pues en aquella cabina no entra nadie más. Sabemos que esto repercutirá directamente en las colas, que serán más largas, pero lo primero es la seguridad.

Nevada temprana en Baqueira. Foto del 15 de octubre de 2020

• LdN: A pesar de las últimas medidas de la Generalitat por el confinamiento de fin de semana de este noviembre, son optimistas de cara a abrir para el Puente de Diciembre?

• XU: Hoy en día, cuando todavía falta un mes, nuestra fecha de apertura sigue siendo el 4 de diciembre. Ha vuelto a nevar esta semana y esperamos que nieve más para poder tener las condiciones óptimas.

Lo tenemos todo preparado para intentar una apertura de máximos (pistas y remontes) y tratar de salvar este puente, que será muy complicado, porque la gente está muy preocupada.

Y si una semana antes nos dicen que no podemos abrir, no será porque no queramos.

