¿Sabías que la historia de la estación de La Molina empezó en 1908?

Historia cronológica de la estación de La Molina desde sus inicios en 1908, con la llegada de los primeros esquiadores, hasta 2019, con la inauguración del segundo tramo del telecabina.



Imágenes de los primeros esquiadores en La Molina (Foto: archivo FGC).

La Molina nacía como centro de esquí y deportes de invierno a principios del siglo XX. Desde entonces sigue siendo una de las grandes protagonistas en el mundo de la nieve en la Península Ibérica. En estos más de cien años de historia y, como estación de esquí decana de España junto a Candanchú, se ha sabido adaptar a unos nuevos tiempos llenos de retos: cambio de hábitos de la sociedad por un lado y el cambio climático por el otro.

Es un buen momento para recuperar ahora la historia de La Molina cuando se acaba de inaugurar el segundo tramo del telecabina hasta el puig de la Tosa (2.537 m) llamado ahora telecabina Cadi-Moixeró y la inauguración del telesilla El Llac.





Esquiadores en Cap de Comella. Al fondo, la montaña de la Tosa (Foto: archivo FGC).

A principios del siglo XX el esquí nacía también como actividad lúdica y deportiva en Europa. En nuestro país La Molina ha sido una de las grandes protagonistas de estos más de cien años y, como una de las estaciones decanas, ha apostado a lo largo de este tiempo por la renovación, para seguir estando al frente del esquí y para dar al esquiador nuevos y remodelados servicios, así como para aportar también, al turismo de montaña un valor añadido.



Foto del sector de Font Canaleta de La Molina (Foto: archivo FGC).

Un momento clave de la historia de la estación ceretana fue cuando hizo un cambio de propietarios en 1985, pasando a ser propiedad de la Generalitat de Catalunya y gestionada por la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Treinta años después la historia de la Molina continúa y se adapta a los nuevos tiempos. Para ello la estación promueve eventos y sigue apostando por la competición, y todo ello mientras se renuevan instalaciones y se prepara la estación para una posible candidatura de unos Juegos de Invierno a celebrar entre el Pirineo gerundense y la ciudad de Barcelona.



Edificio terminal de enlace entre los telesillas de la estación de tren y Turó de la Perdiu de la Molina (Foto: archivo FGC).

1908, los primeros esquiadores

Según consta en el Boletín del Centre Excursionista de Catalunya (CEC), los primeros esquiadores en La Molina se sitúan en 1908 y practicaban telemark y el Stemmbogen. Los hombres vestían como auténticos exploradores árticos y las mujeres con faldas.

1922, llegada del primer tren

En 1922, la estación comenzó a ganar popularidad con la llegada del tren y en 1923 y 1924 se convirtió en un lugar concurrido por los aficionados del esquí. Ese mismo año se descubría Fontcanaleta: "unas extensiones suaves, sin árboles y llenas de nieve" -ahora con muchos más árboles y menos nieve-, según describieron los pioneros que se aventuraron a alejarse de los alrededores de la estación de tren y a atravesar el bosque de la Perdiu. Estas pistas de esquí cogieron fama rápidamente y ese mismo año se celebraron los X Concursos de Deportes de Invierno y los Campeonatos de Catalunya.



Foto de la estación de tren de la Molina con algunos esquiadores (Foto: archivo FGC).

1925, el primer alojamiento de la estación de La Molina

Fue el chalet del CEC (Centre Excursionista de Catalunya), inaugurado en 1925. En 1940 se instaló el primer servicio de asistencia médica para los accidentados en la práctica de este deporte de invierno.

1934, el primer trampolin de saltos de esquí

El 11 de marzo de 1934 se inauguraba el trampolín llamado "Font Canaleta". La inauguración contó con un saltador de lujo, el noruego Sigmund Ruud (1907-1994), por entonces ya olímpico y medallista.

1943, los primeros remontes

El primer telesquí de España y por ende de Catalunya se estrenó el 28 de febrero de 1943 en las pistas de Font Canaleta y tres años más tarde La Molina volvía a ser pionera en la instalación de remontes, con la puesta en funcionamiento, en la temporada de invierno del 1946-47, del telesilla del Turó de la Perdiu. El telesilla iba desde el Xalet hasta el Turó de la Perdiu, en la popular pista Standard.

1947, se inaugura un telesilla desde la estación de tren

En la misma zona, un año después de la inauguración del telesilla de Turó de la Perdiu, llega un importante hito para La molina, la estación de tren se conecta con las pistas de esquí mediante un telesilla desde la misma estación en la cota 1.400m hasta el Xalet donde enlazaba con el telesilla del Turó de la Perdiu, el nuevo telesilla se le conocía popularmente como el "telesilla de la estación". El nuevo remonte funcionaba más como conexión con la estación que como transporte de esquiadores, debido a la frecuente falta de nieve en la zona baja.

1953, La Molina llega hasta los 2.050 m

Fue en 1953 cuando un telesilla llegó hasta los 2.050 metros de Costa Rasa, de esta manera la estación empezaba a tomar forma.



Foto del sector de Font Canaleta de La Molina (Foto: archivo FGC).

1954, el telecabina inaugura el primer tramo

Con la llegada de un telecabina de dos plazas, en 1954, La Molina expandió su área esquiable. Inicialmente hasta los 2.280 metros del Puig de Alp, línea que se inauguró oficialmente el 4 de marzo de 1955. Rápidamente fue bautizado por los aficionados como "teleou", telehuevo, en una clara alusión a la forma de sus cabinas.

1955, La Molina llega a la cima de la Tosa

En diciembre de 1955 se ponía en marcha un telesquí que salía desde la terminal de llegada del telecabina hasta muy cerca de la cima de la Tosa.

1966, segundo tramo del telecabina

Se ponía en marcha el segundo tramo del telecabina, que llegaría al mismo refugio del Niu de l'Àliga. Se inauguró el 10 de diciembre de 1966. Ese mismo año se edificaba el refugio del Niu de l'Àliga.



Foto del primer telecabina de la Molina (Foto: archivo FGC).

1969, el cierre del telecabina

El 13 de enero de 1969 un accidente en el telecabina obliga al cierre del remonte, tras poco más de 6 años en funcionamiento. La caída de dos cabinas provocó la muerte de tres personas.

1972, expansión hacia los Alabaus

La Molina se expandía hacia la zona de Los Alabaus, con la inauguración de un teleesquí del mismo nombre y la zona de debutantes de El Pedró.



Zona de los Alabaus a mediados de los años 70 (Foto: archivo FGC).

1973

Se construye un trampolín de saltos de esquí de 30 metros que fue ampliado hasta los 35.

1975

Se recupera el acceso a la montaña de la Tosa. El telecabina accidentado de dos plazas, entre Montana y el Puig d'Alp, queda sustituido por el "Televent".

1976

Sustitución del segundo tramo del telecabina hasta arriba de Tosa por un telesilla de dos plazas.



Telesilla de 2 plazas hasta la Tosa (Foto: cedida por Roman Llagostera).

1978, una sola empresa y nuevo trampolín

Hasta 1977 los remontes del dominio estaban gestionados por dos empresas diferentes, con los problemas que ello comportaba. A partir de 1978 todo el dominio esquiable se unifica en una sola empresa y un único forfait.

Ese mismo año se construye el nuevo trampolín de 70 metros, con el que se proyectaba definitivamente La Molina como la plaza fuerte de los saltos de esquí en el ámbito de la península Ibérica.

Ese mismo año se ponía en marcha la Copa del Rey de saltos, prueba puntuable para el Campeonato de Europa.

1979

Sustitución del "Televent" por un telesilla de dos plazas. Este nuevo remonte, famoso por su color amarillo, dio servicio hasta 1994 y, finalmente, en 1999 se procedió a su desmantelamiento.



Foto del sector Costa Rasa de la Molina a mediados-finales de los años 70 (Foto: postal).

1980

Se pone en marcha la pequeña estación de esquí de Coll de Pal, proyectada en 1975. La impulsó el Ajuntament de Bagà y fue gestionada por el Club de esquí del municipio.



Mapa de pistas de La Molina entre 1980 y 1987 (Foto: particular).

1986, entrada de la Generalitat

En la década de los ochenta el esquí adquirió una notoria popularidad entre todos los segmentos de la población. Sin embargo, las vicisitudes que atraviesan las empresas propietarias hasta entonces de La Molina hicieron que en 1985 la Generalitat de Catalunya adquiriera los activos del dominio esquiable de la estación a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que pasó gestionarlos hasta la actualidad.

Este nuevo impulso comportó que, nuevamente, La Molina se convirtiera pionera en su ámbito, y se dotó de la primera planta de producción de nieve de cultivo por medio de un sistema de alta presión del país. Además, en 1986, se instaló el primer telesilla de cuatro plazas del Estado, el Cap de Comella. Este mismo telesilla se ha reinstalado y sigue funcionando con el nombre de El Llac. Garantiza el acceso al sector de Coll de Pal.

A partir de 1987 y hasta 1991 se construyeron tres nuevos telesillas de cuatro plazas.



Foto del sector Torrent Negre de La Molina en el año 1987 (Foto: archivo FGC).

1989

En diciembre de ese año se cambiaban los tres teleesquís de Pista Llarga por un telesilla de 4 plazas.



Foto del sector Pista Llarga de la Molina (Foto: archivo La Molina).

1991

En diciembre de 1991 se ponía en marcha el telesilla de 4 plazas Roc Blanc.

1992

Se celebra la última Copa del Rey de saltos en los trampolines de Font Canaleta.

1994

Retiran definitivamente el viejo telesilla de Puig de Alp (de Montana hasta la intermedia del Puig de Alp) y el telesilla de la Tosa (entre la intermedia del Puig d'Alp y el Niu de l'Àliga).

1995

Se moderniza el trampolín de saltos de 70 metros con material plástico, para permitir los entrenamientos sin necesidad de disponer de nieve.

1996

La RFEDI deja de apostar por la disciplina de los saltos de esquí, lo que a la práctica supone el abandono de toda actividad en los trampolines de saltos de Font Canaleta. Se considera que en es año se realizaron los últimos saltos.

1999, el telecabina Alp 2500

La Molina volvía a quedar conectada con su vecina Masella con la instalación del telecabina Alp 2500, que ampliaba el área del esquí hacia la montaña de la Tosa y recuperaba las pistas de la zona conocida hace treinta años antes con el nombre de la super Molina.



Foto del telecabina Alp2500 instalado en la Molina (Foto: archivo).

2005, Coll de Pal se integra en La Molina

La pequeña estación de esquí de Coll de Pal, con sólo un telesquí y un refugio, se integra en La Molina. Se había puesto en marcha en 1980 y era gestionada por el Club Esquí Bagà.

2006, inversión para la renovación de Alabaus

Sustitución de los remontes de los Alabaus por el nuevo telesilla desembragable de 6 plazas con el mismo nombre y construcción de un nuevo edificio para funciones de restaurante-bar. Una inversión materializada con la vista puesta en los campeonatos del mundo de snowboard y para promocionar el sector entre la comunidad de practicantes de esta modalidad.



Foto del sector Els Alabaus de la Molina (Foto: archivo IST).

2008, la Copa del Mundo de esquí alpino femenino llega a los Pirineos

La temporada 2008-09 La Molina fue la primera estación de los Pirineos en acoger la Copa del Mundo Femenina de Esquí Alpino. Los días 13 y 14 de diciembre 2008, se celebró, en las pistas Comella y Estadi, un slalom gigante (día 13) y un slalom especial (día 14) femeninos de la Copa del Mundo de esquí alpino de la FIS. Se remodelaron la pista Comella y Estadi.

Instalación de innivación entre Coll de Pal y tramo bajo de Comabella hasta Volta Muntanya Sagrada.



Foto de la prueba de Copa del Mundo celebrada en La Molina (Foto: archivo).

2009, nuevo desembragable 6 plazas Cap de Comella

Se instala el telesilla desembragable de 6 plazas Cap de Comella en sustitución del 4 plazas pinza fijo. Este telesilla de 4 plazas ha sido remodelado e instalado en la zona del lago de la Molina para unir la base de la estación con el Coll de Pal, donde actualmente hay dos telesquís, una cinta de debutantes y un edificio de servicios casi listo.

2011, Mundiales de Snowboard

Aquel año se volvía a hacer un paso trascendental en la proyección de La Molina como sede de competiciones internacionales y se celebraban los Mundiales de Snowboard y la Copa del Mundo para Discapacitados. A pesar de la falta de precipitaciones naturales de aquella temporada, La Molina consiguió celebrar los mundiales con un éxito rotundo. Sus esfuerzos en resolver la falta de nieve natural y la capacidad de organización tuvieron años más tarde su recompensa con la concesión de nuevas competiciones internacionales.



Foto de archivo de los Alabaus de la Molina (Foto: archivo).

2012, retirada del telesilla de la Pleta

Se retiraba el telesilla de la Pleta, que básicamente daba acceso a las Pistas Mainadera y Pleta.

2015

Nueva cinta para debutantes en Pista Larga, la más larga instalada en los Pirieos, y se recupera la pista Coll Sisé, con innivación.

2016

Adecuación tramo bajo de Costa Rasa como pista integral hasta el pie del telesilla Roc Blanc (cota 1.750), sin necesidad de enlazar con las pistas de Roc Blanc y Moixeres.

2017

Innivación de las pistas Solell, Els Plans y tramo final de Costa Rasa.

2019

Inauguración del segundo tramo de telecabina, entre la estación intermedia y el refugio del Niu de l'Àliga. El telecabina deja de llamarse Alp 2500 y pasa a ser rebautizado con el nombre de Cadí-Moixeró. Inauguración del telesilla El Llac, entre el lago de La Molina (cota 1.700) y Coll de Pal (cota 2.000).



Foto del segundo tramo del telecabina de La Molina (Foto: IST).

Bibliografía

A día de hoy, desde la entrada de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en La Molina, ya sólo quedan los viejos telesquís de el Pedró y els Coms pendientes de retirada y / o renovación. Todos los demás remontes han sido puestos al día. La cronología aquí detallada, si se toma de referencia desde los años 1985 en adelante, se puede entender como una muestra del compromiso de la Generalitat para modernizar y poner al día una estación que ha sido histórica e innovadora para los deportes de nieve en Catalunya.

Para la redacción de este artículo me he ayudado, básicamente, de la documentación aportada por la misma estación, en el apartado historia de su página web. El plano de pistas ha sido obtenido gracias a Joan Balaguer. Aún así no he conseguido detallar cronológicamente cuando se instalaron y retiraron los remontes que se conocen con el nombre de telesilla del Sitjar, telesilla de la Estación y el telesilla del Turó de la Perdiu. Si más adelante consigo las fechas precisas las añadiré en esta cronología, por tanto, si algún lector me pudiera informar le estaría agradecido. info@lugaresdenieve.com

