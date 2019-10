El casco de esquí solo es obligatorio en dos países y hasta los 15 años

La discusión sobre la obligatoriedad de usar protección para la cabeza ante posibles accidentes y colisiones en las pistas vuelve a la palestra al inicio de temporada.

Obligado en la práctica de algunos deportes, como el ciclismo, el uso del casco en la práctica del esquí y el snowboard sigue siendo motivo de discusión cuando empieza una nueva temporada de invierno.



Michael Schumacher antes de su terible accidente.

La mejora en la calidad, peso y apariencia de los cascos, y sobre todo la concienciación entre los practicantes, ha provocado un aumento del uso del casco en los últimos años en los deportes de invierno. En concreto, un estudio de Recherche del HSCM de Montreal (Québec, Canadá) del 2018 indicaba que el 97% de los niños lo utilizan y que, entre los adultos, se ha pasado del 9% en 2005 al 59% en 2014.

El accidente del expiloto alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher, mientras esquiaba en los Alpes franceses que le ha dejado en un estado de coma inducido, reabrió de nuevo el debate hace cinco años y actuó como voz de la conciencia para muchos esquiadores y snowboarders: los médicos que le atendieron en el hospital universitario de Grenoble aseguraron que de no haber llevado casco "habría fallecido al instante con toda seguridad".

Sin embargo, la Unión Europea no considera el esquí como deporte de riesgo y, por lo tanto, no es obligatorio el uso de casco.

Hasta ahora, solo dos países de Europa -Italia y Austria- obligan a usar casco.

Austria

No es obligatorio para los adultos en ninguna estación austriaca. En cambio, sí que es obligatorio el casco hasta los 15 años en varias regiones de Austria.

En caso de no usar caso, los responsables de los menores pueden ser multados y los niños en cuestión ser considerados responsables por los daños sufridos después de una colisión, incluso si no fueron los instigadores del accidente.

El requisito de casco se aplica a todas las actividades en las pistas (esquí, snowboard, telemark…). El casco de esquí para niños es obligatorio en las siguientes regiones: SalzburgerLand (Flachau, Kaprun y Saalbach Hinterglemm); Estiria por ejemplo, en Schladming); Baja Austria (Annaberg, Hochkar); Oberösterreich (Obertraun, Hinterstoder, Hallstatt); Viena y Burgenland.

En las grandes áreas de esquí de Tirol y Vorarlberg, por otro lado, no se requiere casco para los niños. Se ha emitido una recomendación pública para usar un casco de esquí en Vorarlberg. Así, en Gerlos, Mayrhofen, Westendorf, Kirchberg, Fugen y San Antón no se es obligatorio a llevar un casco en las pistas.

Alemania

No es obligatorio casco. Esto se aplica a niños y adultos. Por supuesto, el club de esquí alemán aconseja ir a las pistas con un casco y muchas estaciones también lo recomiendan.

Francia

No hay obligación de usar un casco de esquí en Francia. Ni para adultos ni para niños. Sin embargo, algunas estaciones, como las del grupo N’PY lo consideran obligatorio para poder esquiar en sus pistas.

Suiza

No, ni siquiera para niños. Eso también se aplica a la parte italiana de Ticino. A pesar de ello, la mayor parte de los suizos esquían con él.

Italia

Sí. Para los niños de hasta 14 años usar un casco de esquí es obligatorio en Italia. Los niños sin casco a menudo no les dejan subir en los remontes. Además, los padres pueden ser multados por no menos de 200 euros si sus hijos van a las pistas sin casco. No hay obligación para los adultos.



El uso del casco protege de las lesiones leves, pero no de las graves. Según nuevo estudio canadiense. Más info .

Canadá y Estados Unidos

Usar un casco de esquí no es obligatorio. Ni para adultos y ni siquiera para niños, pero la mayoría lo utilizan. Como en otros países, algunas estaciones sí lo consideran obligatorio.

España

No es de uso obligatorio, pero en el reglamento de funcionamiento de las estaciones de esquí españolas integradas en ATUDEM (Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña) el uso del casco es una recomendación (solo obligatorio para niños y freeride).

Son muchas las estaciones de esquí, como las del grupo de Aramón, que consideran el casco "altamente recomendable" en las pistas, aunque "no es obligatorio". No obstante, sí lo es cuando salimos de ella y nos lanzamos a practicar el freeride.

Andorra

No hay ningún código que diga que el casco es obligatorio, pero las estaciones de esquí andorranas lo consideran "Muy recomendable". Tanto en Grandvalira como en Vallnord recuerdan que en las escuelas deportivas sí que los niños deben llevarlo sin ninguna duda.